Estetyka lat 90. i energia nowego pokolenia

Współczesna moda męska coraz częściej i odważniej sięga po inspiracje z przeszłości, jednak kluczem do sukcesu jest podanie ich w nowoczesny, świeży sposób. W tym sezonie na pierwszy plan wysuwa się alternatywna estetyka lat 90. – czasów, gdy na ulicach królował kontrolowany bunt, swoboda i eksperymenty z formą.

Hyunjin, znany ze swojego magnetycznego magnetyzmu i unikalnego wyczucia stylu, doskonale uosabia te tendencje. Artysta bez wysiłku wymyka się sztywnym ramom i tradycyjnemu podejściu do zimowej garderoby. Jego naturalna ekspresja i lekkość ruchu sprawiają, że retro inspiracje zyskują zupełnie nowy, streetwearowy wymiar, który idealnie trafia w gusta generacji Z.

Zimowy eklektyzm: denim, faktury i warstwy

Zimowa szafa wcale nie musi być nudna, monotonna czy zdominowana przez ciemne, bezkształtne okrycia. Kluczem do stworzenia intrygującego looku na chłodne dni jest zabawa fakturami oraz warstwami. Jak przenieść te trendy do swojej codzienności?

Pikowany jeans: To absolutny hit tego sezonu. Klasyczny denim zyskuje trójwymiarową strukturę, która świetnie przełamuje gładkie dzianiny i wełniane płaszcze.

To absolutny hit tego sezonu. Klasyczny denim zyskuje trójwymiarową strukturę, która świetnie przełamuje gładkie dzianiny i wełniane płaszcze. Głębokie indygo: Szlachetny, ciemnoniebieski odcień to doskonała, elegancka alternatywa dla wszechobecnej czerni i szarości.

Szlachetny, ciemnoniebieski odcień to doskonała, elegancka alternatywa dla wszechobecnej czerni i szarości. Inspiracja odzieżą roboczą (workwear): Warstwowe stylizacje oparte na luźniejszych, funkcjonalnych fasonach i grubym denimie łączą maksymalny komfort z modowym sznytem.

Kolekcja Holiday 2026: rzemiosło i eksperymentalny design

Wszystkie te elementy odnajdziemy w najnowszych propozycjach marki GUESS na nadchodzący sezon. Świąteczno-zimowa kolekcja pozwala na dużą swobodę i tworzenie wielowarstwowych zestawień. Podczas gdy główna linia stawia na elegancję i lekkie, ocieplane okrycia wierzchnie, linia GUESS JEANS proponuje zdecydowanie bardziej casualowe, młodzieżowe sylwetki o luźnych fasonach. Całość kampanii z udziałem Hyunjina została uwieczniona na wyjątkowych, dynamicznych zdjęciach. Zastosowano w nich techniki podwójnej ekspozycji oraz kolażu. Nakładające się na siebie kadry pokazują artystę w fazach ruchu, łącząc klasyczne dziedzictwo marki z nowoczesną, odważną formą artystyczną.