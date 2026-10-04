Kolor grafitowy przełamany cytrynowymi akcentami - to będzie hit jesieni 2026

„Myślę, że istnieje dziś prawdziwa potrzeba ubrań, które dają komfort i swobodę, nie tracąc przy tym charakteru. W tej kolekcji chciałam nadać tej miękkości większą wyrazistość – poprzez proporcje, tekstury i sposób, w jaki każda część garderoby układa się na ciele. Wszystko zostało tu dokładnie przemyślane – od ciepła i jakości nowego, puszystego kaszmiru, do nieoczekiwanej lekkości i płynności sztruksu. To budowanie poczucia wyrafinowania, które można poczuć. Ubrań z wyrazistym charakterem, w których czujemy się naturalnie” – skomentowała Clare Waight Keller.

Nowa linia kaszmirowa zaprojektowana przez Clare Waight Keller wprowadza puszyste dzianiny o długim włosiu, które podkreślają naturalne ciepło i miękkość włókna. Ich teksturowana powierzchnia od razu nadaje częściom garderoby poczucie wyrafinowania. Fasony z płytkim dekoltem w kształcie V, kardigany crew neck oraz bezrękawniki z golfem prezentowane są w miękkich, przygaszonych odcieniach różu, cytrynowego, beżu, grafitowej

szarości i kremu. Sztruksowe spodnie, wykonane z nowo opracowanej tkaniny, tworzą lekką, płynną linię i są wykończone skórzanym paskiem z metalowym okuciem na końcu. Nowe, żywe odcienie HEATTECH Cashmere Blend dodają koloru warstwowym stylizacjom na sezon Jesień/Zima

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe