Makijaż na jesień. W tym roku jesteśmy rozpieszczani. Wyjątkowe nowości, nowe marki i limitowane kolekcje

Jesień wcale nie musi być nudna i szara. Już od kilku sezonów to właśnie ta pora roku zyskała status najbardziej instagramowej. To właśnie teraz jest czas na zwolnienie, odpalenie ulubionej muzyki lub serialu i zanurzenie się w świecie własnego relaksu. Jesień pozwala skupić się na własnych potrzebach. Nie musisz już robić 10 tys. kroków na wakacjach czy szturmować kolejnych coffee rave'ów z koleżankami. Możesz natomiast zanurzyć się w świecie makijaży, który to właśnie jesienią oferuje najwięcej. Do łask wracają cięższe, bardziej kolorowe makijaże, a marki wypuszczają nowe kolekcje. To czas testowania i wybierania. Przyjrzeliśmy się największym nowością z polskiej Sephory i wybraliśmy te, które naszym zdaniem, zdominują jesień 2026.

Top 3 trendy makijażowe na jesień z Sephory

Rhode w Polsce: Kultowa Marka Hailey Bieber Wkroczyła do Sephory!

Wielbiciele minimalistycznej pielęgnacji i efektu „glazed donut skin” mają powody do radości! Kultowa marka Rhode autorstwa Hailey Bieber oficjalnie zadebiutowała w polskiej Sephorze, wywołując niemałe poruszenie wśród miłośniczek beauty. Rhode, znana z filozofii skupionej na odbudowie i wzmacnianiu bariery skórnej, szybko podbiła serca na całym świecie dzięki swoim prostym, ale niezwykle skutecznym formułom. Marka słynie przede wszystkim ze swojego bestsellerowego Peptide Glazing Fluid, który zapewnia skórze promienny, nawilżony wygląd, a także z uwielbianych przez wszystkich Peptide Lip Treatment, które intensywnie nawilżają i wygładzają usta. Jej wejście na polski rynek to długo wyczekiwana okazja, by na własnej skórze przetestować produkty, które stały się synonimem zdrowej i lśniącej cery.

Autor: Rhode/ Materiały prasowe

Nowe, Limitowane Paletki Hourglass

Każdego roku marka Hourglass rozpieszcza swoich fanów, wprowadzając na rynek limitowane edycje paletek, które szybko stają się obiektem pożądania kolekcjonerów i miłośników luksusowego makijażu. Te paletki to znacznie więcej niż tylko kosmetyki – to małe dzieła sztuki, które łączą w sobie innowacyjne formuły, zjawiskowe opakowania i szlachetny cel.

Nowe, limitowane edycje paletek Ambient to prawdziwa gratka. Wyróżniają się one przede wszystkim oszałamiającym designem lub kosmicznymi konstelacjami. Metaliczne, tłoczone opakowania są same w sobie ozdobą toaletki.

Wewnątrz tych luksusowych pudełek znajdziemy starannie dobrane kombinacje pudrów Ambient , róży, bronzerów i rozświetlaczy. Są to produkty, które słyną z tworzenia efektu "miękkiego światła", rozmywając niedoskonałości, dodając skórze zdrowego blasku i subtelnie modelując twarz.

Autor: Hourglass/ Materiały prasowe

MAKE UP FOR EVER Artist Colorglow Lip Balm: Nawilżenie i Blask dla Twoich Ust

Odkryj nowy wymiar pielęgnacji ust z MAKE UP FOR EVER Artist Colorglow Lip Balm – innowacyjnym produktem, który łączy intensywne nawilżenie z subtelnym efektem blasku. Ten balsam do ust to prawdziwy must-have dla każdego, kto pragnie, aby jego usta były miękkie, gładkie i pełne zdrowego koloru przez cały dzień.

Sekretem jego skuteczności jest formuła zapewniająca 24-godzinne nawilżenie, co oznacza koniec z suchymi i spierzchniętymi ustami. Kluczowym składnikiem aktywnym jest kwas hialuronowy, znany ze swoich wyjątkowych właściwości wiążących wodę. Dzięki niemu, usta są dogłębnie nawilżone, odzyskują elastyczność i stają się wyraźnie pełniejsze. Kwas hialuronowy działa jak magnes na wilgoć, tworząc na powierzchni ust niewidzialną barierę ochronną, która zapobiega utracie wody.