Nowa era nawilżenia. Zadbaj o skórę przed zimą

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
materiały prasowe
2026-10-03 15:42

NIVEA CARE wprowadza trzy nowe formuły. Pielęgnacja nie musi być dziś skomplikowana. Dlatego NIVEA CARE łączy sprawdzone składniki aktywne z ultralekkimi konsystencjami, które są przyjemne dla skóry i szybko się wchłaniają. Dzięki pielęgnacji opartej na składnikach aktywnych NIVEA CARE rozszerza swoje portfolio o trzy nowe warianty w słoiczkach o pojemności aż 100 ml.

Makijaż
Autor: Makijaż/ Materiały prasowe

Lekkie jak piórko formuły z witaminą C, kwasem hialuronowym, niacynamidem i pantenolem zapewniają skórze nawilżenie nawet do 72 godzin, nie pozostawiając tłustego filmu na skórze. Nowości uzupełniają istniejącą linię NIVEA CARE i odpowiadają na różne potrzeby skóry.

Dla intensywnego nawilżenia:

NIVEA CARE hydro-żel nawadniający ultralekki żel pielęgnacyjny z kwasem hialuronowym - składnikiem znanym ze swoich właściwości nawilżających. Zapewnia natychmiastowe uczucie świeżości, nawilża skórę przez 72 godziny i daje efekt jej widocznego wypełnienia, a przy tym nie pozostawia wrażenia tłustej skóry. Lekka formuła szybko się wchłania, dzięki czemu doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji.

Nivea
Autor: Nivea/ Materiały prasowe

Dla naturalnego blasku:

NIVEA CARE krem-żel rozświetlający łączy witaminę C z ultralekką, kremowo-żelową konsystencją. Krem zapewnia skórze ponad 48 godzin nawilżenia, jednocześnie wspierając jej promienny wygląd. Lekka konsystencja sprawia, że produkt jest niemal niewyczuwalny na skórze i pozostawia ją pełną naturalnego blasku

Nivea
Autor: Nivea/ Materiały prasowe

Dla idealnego balansu:

NIVEA CARE krem matujący NIVEA CARE krem matujący z niacynamidem redukuje nadmiar sebum i zmniejsza widoczność porów. Formuła została stworzona z myślą o skórze tłustej i mieszanej, która potrzebuje lekkości oraz długotrwałego efektu ograniczającego błyszczenie.

Nivea
Autor: Nivea/ Materiały prasowe

„Nawilżanie to podstawowa potrzeba każdej skóry. Ważne jednak, aby pielęgnacja była odpowiednio dopasowana do jej rodzaju i indywidualnych potrzeb. Powinna być również chwilą przyjemności, dlatego istotne znaczenie ma nie tylko skuteczność kosmetyku, ale także jego formuła, konsystencja oraz sposób wchłaniania” - mówi dermatolożka dr Magdalena Łuczkowska.

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