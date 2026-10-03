Startują jesienne wyprzedaże! Nawet 30 proc. taniej na markowe ubrania

A teraz prawdziwa gratka dla łowców mody! Niemiecki multibrandowy sklep internetowy BREUNINGER.COM ogłosił właśnie start akcji promocyjnej MID SEASON SALE!

Od dziś aż do 15 października do końca dnia dziesiątki stylizacji od topowych projektantów i ponad 1000 marek designerskich można kupić z dodatkowym rabatem do 30%. Wśród nich m.in. Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, BOSS, Marc O’Polo i Marc Cain. To okazja, by upolować modowe perełki na nadchodzący sezon i uzupełnić garderobę o elementy, które zostaną w niej na dłużej niż jeden sezon.

Aby w pełni wykorzystać taką okazję, warto podejść do zakupów strategicznie. Zamiast ulegać impulsom, przed wejściem na stronę BREUNINGER.COM przejrzyj swoją szafę i stwórz listę brakujących elementów lub tych, które wymagają odświeżenia. Skup się na klasycznych krojach i uniwersalnych kolorach, które łatwo połączysz z tym, co już masz. Pamiętaj, że inwestycja w jakość opłaca się na lata, a rabaty do 30% to idealny moment na upolowanie ponadczasowych perełek od topowych marek.