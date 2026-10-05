Najstraszniejszy horror? Brak czasu dla siebie. Poznaj Halloween 2026 od Lush

Tegoroczna kolekcja Halloween to zaproszenie do zwolnienia tempa i celebrowania małych momentów. Świeże, ręcznie robione kosmetyki, charakterystyczne dla Lush składniki i halloweenowa magia zamieniają codzienną kąpiel i prysznic w małą ucieczkę od rzeczywistości.

Kąpiel pełna halloweenowej magii

W centrum kolekcji znalazły się oczywiście kule do kąpieli. Ghostie Bath Bomb - ubiegłoroczny bestseller - powraca, by wypełnić wannę tęczowymi kolorami, a dzięki strzelającemu cukrowi również skwierczeć i strzelać w wodzie. Plague Doctor Bath Bomb łączy olejek rozmarynowy i szałwiowy, a Monster Scare Bear Bath Bomb przywołuje nostalgiczny zapach malinowych cukierków.

Na jesienny rytuał self-care czekają również Toffee Apple Bath Bomb z syropem klonowym oraz masłami illipe i kokum, a także Pumpkin Pumpkin Bath Bomb. Miłośnicy kąpieli z bąbelkami znajdą coś dla siebie w Bewitched Bubble Bar, pachnącym intensywnie owocową czarną porzeczką.

Upiornie dobre pod prysznic

Halloweenowa magia przenosi się również pod prysznic. Boo Shower Gel zachwyca wyrazistym, drzewnym aromatem cedru, a Carefree Spirit Shower Jelly powraca w zapachu Milky Bath, wzbogacone o ekstrakt z owsa. Creature Of The Night Shower Jelly kryje w sobie małą niespodziankę, żelek do twarzy - i łączy wodę kokosową z kultowym zapachem Butterball oraz słodkimi nutami ylang-ylang. Z kolei Witch’s Hand Shower Gummy przyciąga uwagę nietypowym kształtem fioletowej dłoni i ręcznie malowanymi paznokciami.

Pielęgnacja z nutą Halloween

W kolekcji znalazły się także produkty, które pozwalają przenieść halloweenowy klimat do codziennej pielęgnacji. Blackcurrant and Mint Lip Scrub łączy słodki aromat czarnej porzeczki ze świeżością mentolu. Powracają również dwa halloweenowe mydła. Ghost In The Dark Soap zachwyca świeżym zapachem trawy cytrynowej, a Silvery Moon Soap otula spokojnym aromatem tureckiej róży i fiołka.

Małe prezenty, duża dawka self-care

Halloweenowa kolekcja Lush to także zestawy stworzone z myślą o obdarowywaniu, również samej siebie. Boo Bears Gift zawiera trzy urocze kule do kąpieli, w tym dwie dostępne wyłącznie w zestawie. Self Scare Gift łączy Boo Shower Gel i Ghost In The Dark Soap, a House Of Horrors Gift jest pełną kolekcją halloweenowych kąpielowych klasyków, uzupełnioną o ekskluzywną

Witch House Bath Bomb.

Wyjątkowym elementem kolekcji jest również Pumpkin Tea Light Bath Bomb - kula do kąpieli, która przed zanurzeniem w wodzie może rozświetlić łazienkę dzięki umieszczonemu w niej tealightowi.

Świeżość, która zaczyna się od składników

Kolekcja powstaje ręcznie w fabrykach Lush na całym świecie. W 2025 roku wyprodukowano ponad 3,2 miliona produktów Halloween, w tym 1,7 miliona kul do kąpieli. Największym bestsellerem był Ghostie, powstało aż 103 400 sztuk.

Wśród składników tegorocznej kolekcji znalazły się m.in. olejek z trawy cytrynowej pozyskiwany od rolników ze wschodnich Indii, olejek różany z tureckich róż oraz olejek migdałowy pozyskiwany z gorzkich migdałów od producentów w Maroku.

Autor: LUSH/ Materiały prasowe

Autor: LUSH/ Materiały prasowe