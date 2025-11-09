Nowość MIYA Cosmetics mySKINtouch. Pielęgnacja, która koi, otula i przywraca glow!

Dotyk, który pielęgnuje

mySKINtouch to odpowiedź na potrzeby skóry zmęczonej codziennym stresem, szybkim rytmem czy zmianami pogody. Ferment ryżowy, CICA, porcelanowy kwiat i prebiotyki przywracają równowagę, blask i miękkość, nawet najbardziej wrażliwej skórze.

Pianka mikropeelingująca – oczyszczenie i wygładzenie

Lekka jak chmurka pianka z perlitem i pudrem ryżowym delikatnie usuwa martwy naskórek, przywracając cerze świeżość i blask. Ferment ryżowy i porcelanowy kwiat dbają o równowagę mikrobiomu i nawilżenie.

Pro tip: masuj skórę powoli, jak podczas domowego rytuału SPA.

Barierowe mleczko-esencja – tonizuje i łagodzi

Ceramidy, beta-glukan i skwalan odbudowują barierę hydrolipidową, a ekstrakt z owsa koi i niweluje zaczerwienienia. Lekka, mleczna formuła tonizuje i nawilża bez obciążenia.

Pro tip: stosuj jako barierową bazę pod krem lub wieczorem w kilku cienkich warstwach – dla efektu otulenia i głębokiego nawilżenia.

Olejek multiwitaminowy – eliksir blasku

Połączenie naturalnych olejów z witaminami C, E i bakuchiolem rozświetla, regeneruje i wzmacnia skórę. Olejek wchłania się błyskawicznie i nie zapycha porów. Możesz go stosować także na szyję, dekolt, dłonie i paznokcie.

Pro tip: dodaj kilka kropel do kremu, by uzyskać efekt glow i intensywniejszego odżywienia.

Krem regenerujący z masażerem – ukojenie i lifting w jednym

Metalowy aplikator chłodzi i poprawia mikrokrążenie, a formuła z bakuchiolem, niacynamidem i kwasem hialuronowym wspiera odbudowę bariery ochronnej, głęboko nawilża i regeneruje.

Efekt? Skóra staje się bardziej elastyczna, jędrna i spokojna.

Pro tip: przechowuj w lodówce – dla efektu chłodzenia i odświeżenia.

Maska kojąco-relaksująca – SOS dla zmęczonej skóry

CICA, magnez, GABA i neuropeptydy błyskawicznie łagodzą i regenerują. Jej kremowa formuła przyjemnie otula skórę, przynosząc jej natychmiastowe ukojenie. Skóra po użyciu staje się gładka, miękka i wyciszona.

Pro tip: stosuj kilka razy w tygodniu, jako reset dla skóry i zmysłów. Pozostaw na 10-15 minut, a następnie spłucz letnią wodą.

i Autor: MIYA/ Materiały prasowe

