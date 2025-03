Nowy INGLOT.pl – odświeżony design strony i program lojalnościowy pełen korzyści!

INGLOT kreuje trendy nie tylko w makijażu, ale i w doświadczeniach zakupowych swoich klientek i klientów. Po rozpoczętych w zeszłym roku zmianach w designie i funkcjonalnościach sklepów stacjonarnych, INGLOT zaprezentował właśnie nową odsłonę platformy inglot.pl, stworzoną z myślą o maksymalnym komforcie i satysfakcji klientów. Wraz z premierą nowej wersji strony internetowej, marka wprowadza także program lojalnościowy INGLOT Beauty Club, przeznaczony dla tych, którzy od lat są związani z INGLOT, jak i dla nowych klientek i klientów dopiero rozpoczynających przygodę z INGLOT.

INGLOT Beauty Club to program omnichannel, co oznacza, że klientki i klienci zbierają punkty zarówno za zakupy online, jak i w salonach stacjonarnych. Punkty te automatycznie przeliczane są na kupony, które można wykorzystać na kolejne zakupy. Ponadto uczestniczki i uczestnicy programu mogą liczyć na prezenty z okazji urodzin, dostęp do ekskluzywnych promocji, a także wyjątkowe oferty przygotowane specjalnie dla członkiń i członków klubu.

Całość korzystania z programu opiera się na aplikacji mobilnej INGLOT Beauty Club, którą można pobrać na swój telefon. Dzięki niej uczestniczki i uczestnicy mają stały dostęp do promocji, mogą na bieżąco sprawdzać swoje saldo punktowe oraz przeglądać i aktywować kupony, które wykorzystają podczas zakupów.

Nowy design i technologiczne usprawnienia

Kluczowym elementem nowej odsłony platformy inglot.pl jest kompleksowe odświeżenie designu sklepu. Głównymi założeniami zmian były dostosowanie layoutu do aktualnych trendów rynkowych oraz podkreślenie roli contentu, który obecnie odgrywa kluczową funkcję w budowaniu spójnego wizerunku marki. Nowy layout stanowi harmonijne połączenie estetyki strony z funkcjonalnościami programu lojalnościowego.

Wprowadziliśmy rozwiązanie umożliwiające dodanie produktów w wielu kolorach – nie tylko na stronie produktu, ale także na stronach kategorii, stronie głównej oraz na blogu. Dodatkowo wyodrębniliśmy nowy widok „Kolor”, który pozwala na porównanie wszystkich dostępnych barw produktu bezpośrednio w poszczególnych kategoriach. Równocześnie z odświeżeniem wyglądu, zaktualizowaliśmy platformę e-commerce do najnowszej wersji. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększyliśmy bezpieczeństwo transakcji oraz poprawiliśmy dostępność usług, co umożliwia jeszcze szybsze i łatwiejsze składanie zamówień. - komentuje Krzysztof Fic, E-commerce Manager, INGLOT. - Oczywiście, to dopiero początek zmian. W najbliższym czasie przygotowujemy kolejne funkcjonalności, które – mam nadzieję – przypadną do gustu naszym klientom i sprawią, że zakupy na inglot.pl będą nie tylko szybkie i wygodne, ale również pełne inspiracji. - dodaje Krzysztof Fic.

Prace nad wdrożeniem programu trwały blisko rok i wymagały zaawansowanej integracji systemów sprzedażowych z systemem lojalnościowym.