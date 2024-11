Święta pełne blasku z nową kolekcją świąteczną Gold'n'Gifts od INGLOT

Święta to wyjątkowy czas, w którym szukamy bliskości i piękna, zarówno dla siebie, jak i dla najbliższych. Kolekcja świąteczna INGLOT pozwala dodać magii każdej chwili – za sprawą pięknego, pełnego blasku makijażu lub wyjątkowego prezentu dla bliskiej osoby.

Na kolekcję świąteczną Gold’n’Gifts INGLOT, idealną do stworzenia pięknego makeupu oraz na wyjątkowy prezent, składają się:

Zestaw pędzli do makijażu Gold’n’Gifts

Zestaw 7 syntetycznych pędzli zamknięty w stylowym beżowym etui ze złotym zapięciem. Pędzle o różnym przeznaczeniu, wykonane z wysokiej jakości włosia pozwalają na precyzyjną aplikację kosmetyków i wykonanie pełnego makijażu. Stylowe beżowe etui z kieszonką i lusterkiem ułatwi przechowywanie pędzli oraz ich codzienne użycie. Zestaw idealnie sprawdzi się w podróży. Będzie również doskonałą opcją na świąteczny prezent.

Paleta cieni do powiek Gold’n’Gifts

Paleta cieni do powiek Gold’n’Gifts to niezbędnik każdej miłośniczki makijażu, która pragnie uzyskać perfekcyjny, naturalny look z nutą świątecznego blasku. Paleta zawiera 6 cieni do powiek w zróżnicowanych odcieniach nude, ciepłych beżach i brązach, które doskonale sprawdzą się zarówno w delikatnym, codziennym makijażu, jak i w mocniejszych, wieczorowych stylizacjach. Wysoka pigmentacja cieni gwarantuje intensywne, długotrwałe kolory oraz doskonałe krycie, które nie zawiedzie nawet w najdłuższe dni. Aksamitne formuły cieni umożliwiają łatwą aplikację i blendowanie, zapewniając doskonałe przejścia kolorów. Paleta zawiera dwa nowe cienie w nowej formule: Creamy Glow i So Sparkle, które wprowadzą do makijażu odrobinę świeżości. Ta paleta to doskonały wybór zarówno na prezent, jak i do codziennego użytku.

Paleta do konturowania twarzy Gold’n’Gifts

Paleta zawiera trzy idealnie dopasowane kolorystycznie produkty, w tym nowe odcienie różu i rozświetlacza. Dzięki niej z łatwością osiągniemy efekt świeżej, muśniętej słońcem skóry, idealnie podkreślając naturalne piękno swojej cery. Róż nadaje skórze zdrowy rumieniec, bronzer subtelnie podkreśla rysy twarzy, a rozświetlacz dodaje cerze złotego blasku. Aksamitna i kremowa konsystencja tych produktów sprawia, że aplikacja jest niezwykle prosta i przyjemna. Formuły są odpowiednio napigmentowane, co pozwala na budowanie intensywności od delikatnego do bardziej wyrazistego efektu.

Zestaw do makijażu ust Gold’n’Gifts

Zestaw zawiera kultową, kremową pomadkę Kiss Catcher w odcieniu Peaceful Morning 925 oraz nowy błyszczyk Sleeks w odcieniu 115. Razem tworzą idealne połączenie, które podkreśli naturalne piękno ust, dodając im blasku i wizualnej objętości. Ciepły odcień błyszczyka ze złotymi drobinkami wprowadza wyjątkowy świąteczny nastrój. Oba produkty są bogate w składniki pielęgnacyjne, które intensywnie dbają o usta, pozostawiając je nawilżone, miękkie i gładkie. Ten zestaw to prawdziwe kombo pielęgnacji i pięknego, świątecznego wykończenia ust. To doskonały wybór także na prezent, który zachwyci każdą miłośniczkę makijażu.

i Autor: materiały prasowe Inglot

i Autor: materiały prasowe Inglot