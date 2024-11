i Autor: biuro prasowe Hebe

Strefa beauty

Ten podkład wyrówna koloryt skóry i wygładzi zmarszczki. Nowe podkłady w Hebe

Są takie kosmetyki i marki, które zna każdy oraz zasłynęły one ze swoich rewolucyjnych produktów. Sekretem pięknego wyglądu i dobrego makijażu jest zdrowa i pełna blasku skóra. To idealnie płótno do każdego rodzaju makeupu, od tych naturalnych, po mocne -wieczorowe. Dobrze dobrany podkład to podstawa makijażu. Dzięki niemu nasz skóra wygląda lepiej, jej koloryt zostaje wyrównany, zmarszczki wygładzone, a przebarwienia zminimalizowane. Jaki podkład wybrać, by wytrzymał cały dzień i nie zbierał się w załamaniach skóry?