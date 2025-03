Od drukarni do kawiarni – Green Caffè Nero otwiera 10. kawiarnię w Krakowie i oddaje hołd dziennikarskiej tradycji

Pałac Prasy to architektoniczna perła Krakowa. W latach 1920–1922 jako Bazar Polski był pierwszym wielkomiejskim domem handlowym. Po przejęciu przez "Ilustrowany Kurier Codzienny" stał się centrum medialnym – tutaj powstawały jedne z najważniejszych polskich gazet i magazynów. Green Caffè Nero z pełnym szacunkiem podeszło do tej historii, adaptując przestrzeń w sposób, który oddaje ducha tego miejsca.

"Wybieramy miejsca z historią, z duszą. Chcemy, by nasze lokale były czymś więcej niż tylko kawiarnią. Każde nowe otwarcie to dla nas okazja do stworzenia przestrzeni, która nie tylko serwuje doskonałą kawę, ale także opowiada historię. Pałac Prasy to wyjątkowy zabytek architektury, który przez lata był świadkiem rozwoju mediów w Polsce. Cieszymy się, że nasza kolejna, już 10. kawiarnia w Krakowie jest zlokalizowana właśnie tam" - podkreśla Dorota Pomacho-Pątkiewicz, prezeska Green Caffè Nero.

Architekci projektujący dla Green Caffè Nero zadbali o to, by każdy szczegół nawiązywał do bogatej przeszłości budynku. W kawiarni można znaleźć oryginalne okładki magazynu "Przekrój", prasę drukarską, pierwsze wydanie “Dziennika Polskiego” z 1945 r. oraz inne elementy wystroju inspirowane dawnymi redakcjami prasowymi. Kawiarnia wzbogaciła się także o oryginalną matrycę zecerską jednego z wydań "Dziennika Polskiego".

"W detalach architektonicznych nawiązaliśmy do historii tego miejsca. Chcieliśmy, aby goście czuli ducha przeszłości, ale w komfortowym, przytulnym wnętrzu tak charakterystycznym dla marki. Oryginalne artefakty z dawnych lat, subtelne odwołania do świata prasy i drukarstwa sprawiają, że ten lokal to coś więcej niż kolejna kawiarnia – to opowieść o przeszłości Krakowa" – mówi architektka Anna Śliwka, 370Studio.

Dodatkowo, przy urządzaniu wystroju kawiarni pracowali kowale Green Caffè Nero, którzy przygotowali oryginalne okucia inspirowane wnętrzami Pałacu Prasy. Stworzyli również lampy stylizowane na te z pomieszczeń drukarskich, by wprowadzić industrialny, ale zarazem przytulny klimat.

Pojawienie się kawiarni przy ulicy Wielopole stanowi kolejny etap ekspansji Green Caffè Nero w Krakowie. W ciągu ostatniego roku marka otworzyła 4 punkty, a każdy z nich nawiązuje do historii okolicy i posiada bardzo indywidualny charakter. Kawiarnia przy ul. Karmelickiej została zlokalizowana w XIX-wiecznym pałacu, ta przy ul. Krupniczej nawiązuje do pobliskiego Teatru Bagatela, a lokal przy ul. Stradomskiej jest stylizowany na starodawną aptekę. Goście mogą więc cieszyć się kubkiem ulubionej kawy w otoczeniu unikalnego designu, który podkreśla lokalną, nietuzinkową atmosferę danego miejsca.

