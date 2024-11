Odkryj na nowo harmonię swojego wnętrza

Dom to sanktuarium, miejsce, które powinno sprzyjać wyciszeniu i regeneracji. To przestrzeń, gdzie każdy z nas może zatrzymać się, odetchnąć i po prostu być sobą, bez presji doskonałości. Meble z nowej kolekcji Tylko mają wspierać ten proces. Współczesny minimalizm nie sprowadza się już do redukcji rzeczy do absolutnego minimum – to filozofia świadomych wyborów, stawiająca na jakość,funkcję i doskonałą formę. Klarowność, przemyślane rozwiązania i prostota, które uspokajają zarówno wnętrza, jak i zmysły, to esencja tego nurtu. Kolekcja Tone doskonale oddaje tę estetykę, oferując meble, które subtelnie podkreślają indywidualność, wprowadzając harmonię i równowagę dzięki prostym liniom, wysmakowanym detalom i starannie dobranym materiałom.

Trzy wyrazy designu: Minimal, Bold i Floating

Jednym z wiodących trendów we wnętrzarstwie jest minimalizm, opierający się na prostych, ale efektywnych formach. Kolekcja Tone idealnie wpisuje się w taką estetykę, proponując trzy unikalne style: Minimal, Bold i Floating. Każdy z nich wyróżnia się niepowtarzalną estetyką, która łączy ze sobą wysoką funkcjonalność i atrakcyjność wizualną:

Minimal – Proste linie i minimalistyczne formy definiują ten styl, który uosabia elegancję w najczystszej postaci. Matowe, delikatne wykończenie powierzchni, w połączeniu z cichym domykiem drzwi i szuflad, podkreśla dopracowany, przemyślany design.

Bold – Czyli przykład tego, jak prostota spotyka się z charakterem. Wyrazisty kształt nóg wykonanych z litego drewna oraz zaokrąglone rogi nadają meblom smukły, a jednocześnie odważny wygląd. Tone Bold to pierwsza seria w portfolio Tylko, w której nóżki stanowią integralną część mebla.

Floating – Estetyka, która wprowadza lekkość. Ten styl pozwala na zawieszenie mebli na ścianie, co tworzy efekt unoszenia, dodając wnętrzu świeżości i nowoczesnego klimatu.

Nowe funkcje, większa elastyczność

Kolekcja Tone to nie tylko nowe opcje konfiguracji. Marka Tylko postawiła na funkcjonalność, która odpowiada na wysokie standardy życia oraz codziennie potrzeby użytkowników:

Szuflady Push-to-Open – Minimalistyczny wygląd został podkreślony przez ukrycie uchwytów.

Scalone fronty szuflad – Aby uzyskać jeszcze gładszy i bardziej atrakcyjny wygląd, dwie szuflady mogą być połączone jednym wspólnym frontem.

Otwory na kable – Dla optymalnej funkcjonalności, nowe meble z kolekcji Tone mają magnetyczne przelotki na kable. To idealne rozwiązanie dla szafek pod urządzenia RTV lub komody, na których można wyeksponować lampy lub inne urządzenia elektryczne. To kolejny krok w stronę perfekcyjnej estetyki!

Nowe kolory – Od delikatnej złamanej bieli przez kaszmirowy beż, odważny pistacjowy zielony, pudrowy przygaszony róż, po głęboką, atramentową czerń, kolekcja oferuje szeroki wybór opcji kolorystycznych, które pasują do występujących już barw.

Kolekcja Tone od Tylko jest już dostępna i oferuje miłośnikom designu możliwość zaaranżowania przestrzeni za pomocą mebli zaprojektowanych na wymiar. Każdy z nich nie tylko zapewni praktyczne rozwiązania, ale też zrobi niesamowite wrażenie. Niezależnie od typu mebla, nowa kolekcja stawia na pewność siebie w przestrzeniach.

i Autor: materiał prasowy Tylko

