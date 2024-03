Off Court od Crocs. Komfort spotyka się ze stylem

Kultowy sklep z kosmetykami otwiera trzecią lokalizację w Polsce. Polacy go pokochali. Wiemy, gdzie i kiedy otwarcie

Model Off Court charakteryzuje się̨ w pełni formowaną cholewką z materiału CrosliteTM, która gwarantuje lekkość́ noszenia oraz doskonałą amortyzację, zapewniając komfort na każdym kroku. Dodatkowo, obrotowy pasek na pięcie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale i umożliwia dopasowanie buta do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki możliwości personalizacji za pomocą̨ charmsów Jibbitz, każdy może uczynić́ swoje Off Court absolutnie wyjątkowymi.

Gotowy, aby przyciągnąć spojrzenia i zrobić niezapomniane wrażenie?

Odwiedź wybrane sklepy stacjonarne lub www.crocs.pl, aby zanurzyć się w kolekcji, która robi furorę na styku mody i funkcjonalności. Z Off Court od CrocsTM, każdy krok staje się wyrazem osobistego stylu, wygodnego życia i nieograniczonej ekspresji.

i Autor: Materiały prasowe Crocs

