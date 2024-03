Kultowy sklep z kosmetykami otwiera trzecią lokalizację w Polsce. Polacy go pokochali. Wiemy, gdzie i kiedy otwarcie

Sklep Lush w Manufakturze będzie drugim sklepem w Polsce, z nową dla marki koncepcją wystroju wnętrza ReMind. Zgodnie z tym co sugeruje nazwa tego konceptu, przestrzeń sklepu ma przypominać zarówno klientom, jak i pracownikom o wartościach marki, które w Lush są najważniejsze. Wyraźne wyeksponowane i szczegółowe opisy składników, historie ich pozyskiwania i jasne rozmieszczenie poszczególnych kategorii to właśnie esencja ReMind.

W duchu ReMind po raz pierwszy w Polsce dostępne będą również ulubione produkty z archiwów Lush. Będą to kosmetyki z różnych kategorii, za którymi klienci tęsknili najbardziej, a które do dłuższego czasu nie były produkowane.

Zobacz także: Jak wzmocnić tarczę ochronną skóry – 5 kosmetyków do twarzy, które odbudują warstwę hydro-lipidową

Działania proekologiczne i wspierające zrównoważony rozwój, z których marka jest znana, widoczne są również w podejściu do urządzania wnętrza. We wszystkich sklepach, Lush dokłada wszelkich starań by począwszy od podłóg, a skończywszy na blatach roboczych, wykorzystywać materiały pochodzące z najbardziej etycznych źródeł i nadające się do recyklingu.

Wybór Manufaktury na trzecią lokalizację był podyktowany wyjątkowym charakterem tego centrum handlowego. Wspólne wartości i podejście do klientów są niezaprzeczalnym atutem i powodują, że obie strony są bardzo podekscytowane na rozpoczęcie współpracy.

“Od wielu lat pracujemy nad tym, by oferta Manufaktury była najbardziej różnorodna w regionie. Wszystkie marki, które trafiają pod nasz dach, są pieczołowicie dobierane z myślą o naszych Gościach. Pojawienie się w naszym portfolio marki LUSH będzie z pewnością jednym z najgłośniejszych premier tego roku. Jesteśmy dumni, że ten znany na całym świecie brand, mając też ważną środowiskowo misję, dołączy do grona naszych najemców. Jestem przekonany, że łodzianie docenią wyjątkową ofertę marki i z chęcią będą odwiedzać ich pierwszy łódzki salon w Manufakturze.” - mówi dyrektor Manufaktury Sławomir Murawski

Sklep w Manufakturze będzie miał 85m2 i podobnie do pozostałych dwóch sklepów, będzie podzielony na strefy dedykowane różnym kategoriom produktów. Klienci będą mieli możliwość powąchać i dotknąć kosmetyków, a także skonsultować swoje potrzeby i wybrać to co najbardziej im odpowiada.

“Chcemy, aby zakupy u nas były jak najlepszym doświadczeniem i z niecierpliwością czekamy na powitanie klientów w łódzkiej Manufakturze.” - mówi przedstawiciel marki Lush.

W dniu otwarcia odwiedzający będą mieli wyjątkową możliwość własnoręcznego zrobienia produktów Lush. Warsztaty będą odbywać się o godzinie 14:00 oraz 18:00.

Ponadto dla pierwszych 100 osób, które zrobią zakupy za minimum 150 zł w nowym sklepie przewidziany jest prezent.

i Autor: Materiały prasowe LUSH

i Autor: Materiały prasowe LUSH

i Autor: Materiały prasowe LUSH

i Autor: Materiały prasowe LUSH