Ogromne wyprzedaże w Lidlu. Minus 50 proc. na jesienne kurtki i buty

Od 23 października w sklepach sieci Lidl Polska pojawią się kurtki zimowe dla całej rodziny. Dla najmłodszych przewidziane są okrycia w różnych wzorach i kolorach za jedyne 24,50 zł, zamiast standardowych 49 zł za sztukę. Dla pań dostępne będą modele łączące elegancję i ciepło w cenie 34,50 zł. Natomiast mężczyźni znajdą kurtki pasujące na każdą okazję za 39,50 zł. Oferowane ceny to wynik niewiarygodnych rabatów wynoszących aż 50%! Promocyjna oferta zostanie rozszerzona również o ubrania dla kobiet marki Esmara. Od poniedziałku z 50-procentowym rabatem będzie można kupić m.in.: kurtki pikowane, bluzy i spodnie dresowe oraz botki na jesienną pluchę. Stylowe swetry z ażurowym splotem kupimy za jedyne 19,50 zł!

Coś dla domu

Również od 23 października, miłośnicy porządków będą mogli zaopatrzyć się w odkurzacz akumulatorowy z technologią cyklonową 300 W marki SilverCrest. To bezprzewodowe urządzenie, które sprawdzi się przy wykładzinach dywanowych i podłogach twardych dowolnego rodzaju, będzie dostępne w atrakcyjnej cenie – tylko 399 zł. To aż 200 zł taniej od ceny standardowej! Z kolei w sobotę, 28 października, z takiej samej wysokości obniżki skorzystają nabywcy żelazka ze stacją parową 3000 W SilverCrest. Oprócz ciśnienia wynoszącego ok. 7 barów, zmiennej ilości pary 140 g/min oraz dwóch funkcji jej wyrzutu, żelazko posiada możliwość prasowania również na sucho – a to wszystko za 299 zł. Tego dnia w ofercie jesiennych hitów cenowych znajdą się również mop parowy i ręczny odkurzacz parowy 1500 W SilverCrest oraz zestaw do sprzątania spin & clean marki Vileda.

Ciepły i komfortowy sen

Od czwartku 26 października do soboty 28 października w sieci sklepów Lidl Polska, 50% taniej będzie można kupić także wybrane akcesoria do sypialni. Na chłodniejsze noce sklep zaoferuje pościel z polaru marki LIVARNO w czterech zestawach do wyboru i w trzech różnych rozmiarach, których ceny będą wahać się od 44,50 zł do 54,50 zł. Tyle samo klienci zapłacą za pościel z delikatną flanelą, która dostępna będzie w pięciu zestawach. A dla tych, którzy cenią sobie komfort oraz wysoką jakość snu, Lidl Polska zaoferuje nakładki na materac w trzech rozmiarach. Klienci sieci będą mogli je kupić w promocyjnym przedziale cenowym – od 59,50 zł9 do 89,50 zł.

Planer okazji w aplikacji Lidl Plus

Tymczasem na użytkowników aplikacji Lidl Plus będą czekać dodatkowe 50-procentowe rabaty. Po aktywacji kuponu w czwartek, 26 października, będzie można kupić prześcieradło z dżerseju z gumką marki LIVARNO (90-100 x 200 cm) za jedyne 12 zł. Kolejny dzień to szansa na świeczki Yankee Candle za 15 zł. Natomiast w sobotę 28 października z aplikacją Lidl Plus dostępne będą zestawy dwóch ręczników frotte (30 x 50 cm) za 5 zł.

To tylko wybrane produkty bogatej oferty Lidl Polska. Szeroki wybór artykułów przemysłowych w atrakcyjnych cenach będzie dostępny w sklepach sieci od 23 do 28 października.

i Autor: Materiały prasowe Lidl

