Ostatnie dni wyprzedaży CCC. Te buty damskie będą hitem na wiosnę 2023 i kosztują mniej niż 100 zł. Koleżanki będą Ci zazdrości.

Ostatni dni promocji w CCC. Botki damskie Jenny Fairy w wystrzałowej cenie

Promocje w CCC. Wielkimi krokami zbliża się koniec wyprzedaży, to już niemalże ostatni dzwonek, by z nich skorzystać. W promocji CCC znajdziesz wielkie rabaty na modne buty, zarówno na zimę, jak i na nadchodzącą wiosnę. Botki damskie to idealnie rozwiązanie na sezon przejściowy. Sprawdzą się one zarówno jesienią, jak i wiosną. W promocji CCC dostępne są klasyczne botki matki Jenny Fairy, które teraz kosztują jedynie 99,98 zł. To absolutnie ponadczasowy model, który nigdy nie wyjdzie z mody. Botki Jenny Fairy z promocji CCC posiadają stabilny obcas typu słupek. Tego rodzaj obcasów idealnie podkreśla nogi i wyszczupla sylwetkę, a przy tym nie powoduje dyskomfortu podczas chodzenia. Do rewelacyjne rozwiązanie dla kobiet, które nie przepadają za klasycznymi szpilkami. - Te botki to kwintesencja klasy i stylu. Rewelacyjnie uzupełnią zarówno casualowe, jak i bardziej eleganckie outfity, a ich piękny kolor nada im lekkości. Załóż je do kwiecistej sukienki i trenczu lub spódnicy midi oraz golfu i przekonaj się o tym sama! Buty świetnie podtrzymują kostkę i dopasowują się do stopy, a ich tekstylna wyściółka dba o jej odpowiednią wentylację - czytamy w opisie butów na stronie CCC.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w CCC

