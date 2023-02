Zaoraj ten quiz na prawdziwego mieszczucha! Quiz zdradzi, czy jesteś z miasta. Prawdziwy mieszczuch zna takie życie

Quiz online na prawdziwego mieszczucha! Wolisz wieś czy miasto?

Każdy ma swoje ukochane miejsce, gdzie chciałby zamieszkać. Jedni marzą o wielkim mieście, które nigdy nie zasypia, inni o domku blisko egzotycznej plaży, a jeszcze inni o urokliwej chacie na wsi. Każdy z nas ma swoje miejsce na ziemi, gdzie czuje się najlepiej. Wielkie miasto to przede wszystkim kolory, światła i czasem anonimowość w tłumie. Duże miasto to także bliskość kin, restauracji oraz szkół i uczelni. O mieszkańcach miast krąży wiele stereotypów. A obrazkowy mieszczuch to taki, który do sklepu za rogiem jeździ samochodem, boi się ubrudzić w błocie, a na śniadanie je sushi. Przygotowaliśmy dla Ciebie humorystyczny quiz, który zdradzi, jak wiele masz w sobie z rasowego mieszczucha. To zabawa podczas, której możesz dowiedzieć się, czy jesteś prawdziwym mieszczuchem, a wielkie miasto to Twój dom w raju.

QUIZ na rasowego mieszczucha! Jesteś z miasta? Powinieneś zaorać ten test Pytanie 1 z 9 Jak wygląda Twój powrót do domu z pracy? Jeżdżę rowerem, przy okazji spalam kalorie Wracam do domu piechotą, mieszkam blisko pracy Spokojnie zajmuje mi to godzinkę, nawet przesiadki lubię Dalej