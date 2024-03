Oto mój najlepszy podkład na wiosnę. Lekki, a przykryje każdą niedoskonałość

Podkład - kosmetyk do zadań specjalnych

Historia makijażu sięga czasów antycznych. Podkład to jednak stosunkowo współczesny wynalazek, a jego historia zaczyna się w latach 50-tych. Producent kosmetyków Maksymilian vel Michaił Faktor, znany bardziej jako Max Factor wypuścił w 1953 roku produkt, który miał niwelować świecącą się skórę na planach filmowych. Creme Puff był połączeniem klasycznego pudru z podkładem w kremie. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie pełnego makijażu bez podkładu. Stanowi on bazę całego make-upu oraz nadaje skórze pożądany efekt. Na rynku dostępne są podkładu o wykończeniu matowym, satynowym oraz rozświetlającym. Jeżeli szukasz idealnego podkładu na ten sezon to koniecznie sprawdź ofertę Sephory.

SEPHORA COLLECTION Care Makeup Natural Glow + 10h Foundation

Lekki podkład o kryciu, które można stopniować, stanowi idealne połączenie makijażu i pielęgnacji skóry oraz zapewnia naturalny blask. Oprócz tego zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego.

Podkład wyrównuje koloryt skóry, wygładza jej teksturę i dodaje cerze blasku. Jego lekka konsystencja idealnie przylega do twarzy niczym druga skóra, jednocześnie pozwalając jej oddychać, i natychmiast zapewnia efekt świetlistej i promiennej cery. Krycie, które można stopniować od lekkiego do średniego, zapewnia naturalne, długotrwałe wykończenie. Podkład jest dostępny w wielu odcieniach pasujących do wszystkich karnacji: od jasnej do oliwkowej, średniej lub ciemnej.

