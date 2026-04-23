Oto Twoje idealnie serum na co dzień!

C-Firma Fresh Day Serum zostało zaprojektowane tak, aby przed pierwszym użyciem samodzielnie je wymieszać – dzięki temu delikatne (choć niezwykle skuteczne) składniki zachowują maksymalną moc działania, a formuła pozostaje świeża. C-Firma to Twoja codzienna porcja witaminy C, która pomaga odsłonić wyraźnie jaśniejszą, jędrniejszą skórę i zmniejszyć widoczne oznaki starzenia.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI DLA SKÓRY

Nasze rewolucyjne serum z witaminą C zawiera silny kompleks antyoksydantów, który pomaga odsłonić jaśniejszą, jędrniejszą i bardziej wyrównaną skórę. A ponieważ formuła nie jest mieszana aż do momentu, gdy zrobisz to samodzielnie, masz pewność, że korzystasz z możliwie najświeższej witaminy C.

SKŁAD POD LUPĄ

15% kwasu L-askorbinowego pomaga chronić skórę przed widocznymi oznakami starzenia, poprawia jej jędrność oraz zmniejsza widoczność przebarwień.

0,5% kwasu ferulowego zapewnia ochronne działanie antyoksydacyjne.

Witamina E wzmacnia działanie antyoksydacyjne i pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry.

SPOSÓB UŻYCIA

Nałóż jedną pompkę produktu rano na oczyszczoną, suchą skórę twarzy, szyi, dekoltu oraz grzbietów dłoni. Następnie zastosuj krem z filtrem przeciwsłonecznym.

POCZUJ RÓŻNICĘ Z DRUNK ELEPHANT

W Drunk Elephant wierzymy, że skuteczność i osobowość mogą współistnieć w jednym słoiczku. Tworzymy inteligentne formuły opracowane z myślą o skórze, zawierające odpowiednie stężenia składników aktywnych, które łatwo się wchłaniają i mogą efektywnie działać.

