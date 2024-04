OTW by Vans and Imran Potato przedstawiają the Knu Skool MTE

Biegnij do sklepu dla dorosłych i wetrzyj to w swoje włosy. Zapomnisz o tapirowaniu i lakierze do włosów. Kosztuje grosze, a fryzura będę prezentować się bosko

Dodaję kilka kropli do tuszu do rzęs. Prosty sposób przedłużający trwałość maskary

Unikalna perspektywa Imrana, mocno zakorzeniona na pograniczu innowacji i designu, doskonale pasuje do wizjonerskiego sposobu myślenia OTW by Vans. Imran zbudował swoją kreatywną tożsamość, łącząc modę z humorem i szczerością we wszystkim tym, co robi. Projektant, którego koncepcja opiera się na głębokim szacunku Imrana dla Knu Skool, powraca, aby stworzyć nową interpretację kultowej sylwetki.

OTW by Vans i Imran Potato stworzyli Knu Skool MTE, nawiązując do sylwetki inspirowanej skate'ami z lat 90., uaktualnionej o nadmiernie wypchane klinowate języki, wysokiej jakości wodoszczelne zamszowe cholewki, niestandardowe elementy i bieżniki podeszwy zewnętrznej.

Zobacz także: Marzysz o podwyżce w pracy? Postaw na ten kolor i idż do szefa. Nie będzie mógł Ci odmówić. Ten kolor przyciąga pieniądze niczym magnes metal. Rytuał na bogactwo

Zainspirowany pościgami Imrana podczas nowojorskich zim i jego pasją do snowboardu, Knu Skool MTE łączy trwałość i formy projektowe, przesuwając granice ekspresji produktu.

Model OTW by Vans x Imran Potato Knu Skool MTE w kolorze granatowym będzie dostępny w sklepie imranpotato.com i u wybranych partnerów hurtowych od 3 kwietnia 2024 roku. Ekskluzywna czarna kolorystyka będzie również sprzedawana na imranpotato.com.

i Autor: Materiały prasowe VANS

i Autor: Materiały prasowe VANS

i Autor: Materiały prasowe VANS

i Autor: Materiały prasowe VANS