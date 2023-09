Otwórz bramy do wirutalnego świata piękna

Virtual SEPHORiA to wyjątkowe wirtualne wydarzenie przygotowane przez sieć perfumerii SEPHORA, w którym piękno jest dla każdego, wyrażanie siebie i różnorodność są celebrowane, a każda chwila pełna jest niezapomnianych wrażeń i zabawy. Uczestnicy piątkowego spotkania, które rozpocznie się o godzinie 12.00, poruszać się będą w wirtualnych przestrzeniach stworzonym przez siebie awatarem. Wydarzenie umożliwi gościom udział w ekskluzywnych warsztatach, odebranie kolekcjonerskiego NFT, udział w grach i wymianę zdobytych punktów na punkty w programie lojalnościowym Sephora UNLIMITED.

Zobacz także: Ekspertka od wonności wymieniła największy błąd w używaniu perfum. Przez to zapach szybko się ulatnia. Co zrobić, aby perfumy pachniały przez cały dzień?

W wirtualnych pokojach zainspirowanych nowojorskim apartamentem, uczestnicy będą mieli dostęp do unikatowych i ekskluzywnych materiałów przygotowanych specjalnie na tę okazję przez 50 marek kosmetycznych uczestniczących w wydarzeniu takich jak: Fenty Beauty, Makeup by Mario, Charlotte Tilbury, Rare Beauty, Benefit, Drunk Elephant, Tom Ford czy Valentino. Wśród nich debiutuje również polska marka dostępna w sieci Sephora – PHLOV by Anna Lewandowska.Dołącz do Virtual SEPHORiA i wyrusz w największą przygodę po świecie kosmetyków. Nie przegap tego niesamowitego wydarzenia. Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji i zarejestrować się, odwiedź oficjalną stronę SEPHORiA 2023: https://www.sephoria2023.com/.

Wydarzenie odbywa się w języku angielskim. Liczba miejsc jest ograniczona.

i Autor: materiały prasowe Sephora