Perfumy na walentynki. Te zapachy uwiodą nie tylko Twoje zmysły

Kategorią zapachową, na którą warto zwrócić szczególną uwagę są perfumy arabskie. Są niezwykle trwałe, sensualne i zachwycają oryginalnością. Są niczym esencja orientu zamknięta w szklanej butelce często przypominającej dzieło sztuki. Wyróżnia je kompozycja egzotycznych i głębokich nut zapachowych bazujących głównie na akordach kwiatowych i drzewnych doprawianych m.in. wanilią czy cynamonem.

LATTAFA YARA WODA PERFUMOWANA DLA KOBIET

Lattafa Yara to niezwykle kobieca, sensualna woda perfumowana, łącząca słoneczne cytrusy, esencjonalne kwiaty, owoce tropikalne i akordy słodkie na otulającej waniliowej, piżmowo-drzewnej bazie. Ma zmysłowy i elegancki charakter. W otwarciu Yary dominują świeże i soczyste nuty owocowe na śmietankowym podbiciu, co budzi skojarzenia z lekkim deserem truskawkowym. Wyczuwalne jest również unikalne połączenie pełnej wdzięku, wyrazistej orchidei i waniliowego, pudrowego heliotropu. Dodatek cytrusowych akordów sprawia, że kompozycja wybrzmiewa lekko i momentalnie poprawia nastrój. W miarę rozwoju zapachu, pojawia się więcej kwaskowatych, orzeźwiających owoców, które dodają odrobinę pikanterii do śmietankowej, otulającej słodyczy. Baza Yary jest kombinacją ciepłych, drzewnych i kremowych akordów. Wanilia dodaje kompozycji korzennego, apetycznego ciepła, które pozostaje na skórze przez długi czas. Drzewo sandałowe wnosi miękkie, kremowe tony, a piżmo dodaje zmysłowości, co tworzy intrygujący, a zarazem elegancki efekt.

RASASI LA YUQAWAM, WODA PERFUMOWANA DLA KOBIET

La Yuqawam to kobieca, zmysłowa woda perfumowana, łącząca energetyczne cytrusy, pikantne przyprawy i esencjonalne kwiaty na ciepłej, drzewno-piżmowej bazie. La Yuqawam otwiera się wibrującą eksplozją cytrusów, cierpkiej bergamotki i soczystej cytryny, doprawionych różowym pieprzem. Ten świeży, ostry początek łagodnieje w miarę rozwoju na skórze, gdy pikantne nuty ustępują miejsca złocistemu, pyłkowemu ylang-ylang, spowitemu orientalną, słodkawą smugą kadzidła. W tym gęstym, aromatycznym woalu nadal wirują drobinki przypraw, ostry różowy pieprz i korzenny, szarlotkowy cynamon, ale nie dominują kompozycji. W bazie króluje drzewo sandałowe z mlekiem - cudownie kremowa, otulająca, ciepła mieszanka, której piżmo dodaje chmurkowej lekkości i zmysłowości.

ARMAF LE PARFAIT AZURE WODA PERFUMOWANA DLA KOBIET

Zmysłowa, słoneczna i egzotyczna woda perfumowana, łącząca aromatyczne cytrusy, soczyste owoce i zmysłowe, białe kwiaty na bogatej, drzewno-waniliowej bazie. Otwiera się się cierpko-słodkim połączeniem bergamotki i brzoskwini z lekko pikantnym akordem kardamonu, co zapewnia intrygujący kontrast. Róża pojawia się w otwarciu w postaci esencjonalnego tła, na którym rozwijają się owocowe nuty. W sercu kompozycji rozkwitają kremowe, białe kwiaty, tworząc bujny i egzotyczny bukiet zapachowy, podkreślony głęboką, jesienną słodyczą śliwki i chrupiącą soczystością jabłka. Gdy esencjonalna mieszanka kwiatów i owoców przechodzi w bazę, staje się ona, za sprawą nut drzewnych, ciepła i zmysłowa. Wanilia dodaje apetycznej, deserowej słodyczy i gładkości, a złożony aromat tytoniu wzbogaca kompozycję o nuty drzewno-karmelowo-mszyste niuanse, które podkreślają głębię i sensualność zapachu.

AL HARAMAIN AMBER OUD BLEU WODA PERFUMOWANA UNISEKS

Amber Oud Bleu otwiera się iskrzącym, superrześkim połączeniem cytrusów, mięty i różowego pieprzu, stwarzając olfaktoryczne wrażenie zimnego, musującego drinka, w którym pływają plasterki cytryny i grejpfruta. Pikanterii temu koktajlowi dodaje imbir, a uczucie przestrzennej świeżości podkreśla zielona, wytrawna wetyweria. Chłodny, surowy wydźwięk zapachu osładza kremowy jaśmin, który, w połączeniu z drzewem sandałowym, wprowadza do kompozycji zmysłową, cielesną nutę. Ciepło bazy dodatkowo podbija aromatyczne, żywiczne olibanum i zielony cedr, które uspokajają pikantną ostrość przypraw, a także dodają głębi i tajemniczości.

PHEROSTRONG PHEROMONE LIMITED EDITION FOR WOMEN

Wyrafinowane perfumy z feromonami PheroStrong Pheromone Limited Edition For Women stworzone do podkreślania twoich atutów. Zapach skrywa się w prostym, eleganckim flakonie, czystość detalów i gra aromatycznych nut zapachowych sprawia, że się od nich uzależnisz. Bądź sobą i nie bój się wyrażać siebie z doskonałym damskim zapachem PheroStrong Pheromone Limited Edition For Women.

DIESEL LOVERDOSE RED KISS WODA PERFUMOWANA DLA KOBIET

Diesel Loverdose Red Kiss jest słodko-pikantny. Zadziorny i charakterny. Deserowy i rozgrzewający, zupełnie jak ogniście czerwona buteleczka w kształcie serca w której się znajduje. Połączenie orzechów i ziaren kakaowca w oprawie słodkich owoców rozgrzeje niczym kubek gorącego kakao z piankami i sprawi, że ukochany z przyjemnością wtuli się w Twoją szyję pachnącą Red Kiss. Otwarcie Red Kiss to owocowy miks aromatycznej bergamotki, soczystego jabłka i kwaskowatej porzeczki. Owoce posypane są cukrem, co przełamuje ich cierpkość i płynnie wprowadza główny duet - kakao i orzechy. To połączenie sprawia, że Red Kiss może się kojarzyć z lekkim, puszystym kremem czekoladowo-orzechowym. Dzięki dodatkowi paczuli słodycz tego smakołyku nie staje się męcząca i ulepna - jest otulająca, kremowa, rozgrzewająca i natychmiast poprawi Ci nastrój. Red Kiss to zapach kobiecy, kokieteryjny i zmysłowy. Jego wyjątkowa trwałość i duża projekcja sprawią, że wywrzesz niezapomniane wrażenie, gdziekolwiek się nie pojawisz.

CACHAREL AMOR AMOR WODA TOALETOWA DLA KOBIET

Woda toaletowa Amor Amor od Cacharel to miłosny eliksir zamknięty w czerwonym flakonie, budzący pożądanie już od pierwszego wejrzenia. Te uwodzicielskie perfumy stworzono dla kobiet, które chcą kusić już od pierwszych chwil spotkania. Bo przecież miłość nie lubi czekać. Nuta głowa to prawdziwa eksplozja świeżości i zmysłowości. Znajdziemy tam soczyste akordy owoców i liści czarnej porzeczki, połączone z cytrusowymi mandarynką, pomarańczą i grejpfrutem oraz aromatyczną bergamotą. Kwiatowa nuta serce skrywa w sobie lilię, jaśmin, konwalię i róże, przełamaną soczystą morelą. Nuta bazy zawiera w sobie aromatyczną ambrę, połączoną z akordami fasoli Tonka, piżma i cedru, otulone słodkimi tonami wanilii. Woda toaletowa dla kobiet od Cacharel to uwodzicielski zapach, który budzi pożądanie. To oryginalny koktajl, który przyciąga swoim aromatem. Wszystko to sprawia, że są to idealne perfumy na randkę, dzięki którym uda ci się jeszcze bardziej podgrzać atmosferę

