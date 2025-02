Modne kolory włosów. W tym sezonie sprawdź kolekcję inspirowaną księżycem Saturna

Dia color: nabłyszczająca koloryzacja z kwasem hialuronowym

Obecnie, ponad połowa kobiet deklaruje niezadowolenie z koloru swoich włosów, wskazując matowość jako główną przyczynę. Powodem tego zjawiska jest stopniowa utrata melaniny, której spadek powoduje utratę koloru i połysku, a więc włosy stają się coraz bardziej matowe i ostatecznie siwieją Jako niekwestionowany lider i pionier w dziedzinie koloryzacji włosów od ponad 115 lat, L’Oréal Professionnel przesuwa granice technologii fryzjerskiej, aby zapewnić formułę dostosowaną zarówno do potrzeb stylistów, jak i klientów na całym świecie. Tak powstała gama Dia color – pierwsza koloryzacja, która daje efekt odwrócenia utraty melaniny dla 6 tygodni błyszczącego koloru. Dia color zawiera składniki nawet do 92% pochodzenia naturalnego, a jej formuła jest bez amoniaku. Dzięki technologii Melanin Gap Filler uzupełniane są ubytki po utraconej melaninie we włóknie włosa zapewniając im 3 razy więcej połysku, do 70% pokrycia siwych włosów i 100% odzwierciedlenia prawdziwego tonu.

Opracowana we współpracy z naukowcami i profesjonalnymi fryzjerami, gama oferuje obecnie paletę 50 odcieni do każdego rodzaju włosów. Kolekcja Tytanowy Brąz: 10 nowych, wielowymiarowych odcieni brązu inspirowanych Tytanem, największym księżycem Saturna Kobiety z brązowymi włosami stale poszukują sposobów, aby nadać swojemu kolorowi wyrazistości i wielowymiarowości. Nawet akceptując naturalny kolor swoich włosów, nadal szukają unikalnych refleksów. Hasło "Jak sprawić, by brązowe włosy nie były nudne?" zanotowało aż 2,9 miliarda wyświetleń, a nowe odcienie brązu zdominowały media społecznościowe dzięki popularnym hasztagom, takim jak #SmokyBrunetteHair (462 miliony wyświetleń), #ChocolateHair (98 milionów wyświetleń) i #HoneyBrown (50 milionów wyświetleń).

W odpowiedzi na te potrzeby, marka L’Oréal Professionnel prezentuje nową kolekcję 10 olśniewających odcieni brązu stworzonych po to, by pomóc brunetkom podkreślić ich naturalny kolor i wydobyć unikalne tony. L'Oréal Professionnel, marka znana ze swoich technologicznych innowacji, czerpie inspiracje z odległych wszechświatów, przekraczając granice kreatywności. Nowa kolekcja sięga kosmosu, a konkretnie planety Saturn. Źródłem inspiracji dla świetlistych brązowych odcieni stały się lustrzane jeziora Tytana, największego księżyca Saturna.

Wraz z kolekcją, marka L'Oréal Professionnel wprowadza 10 żywych i wyrazistych, nowych odcieni w ramach pięciu unikalnych rodzin kolorystycznych: brąz zostaje na nowo zdefiniowany, stając się popielatym, złotym, mokka, ciepłym lub chłodnym.

Wypróbuj paletę 50 odcieni z aplikacją My Hair [iD]

Aplikacja My Hair [iD] to doskonałe profesjonalne narzędzie służące do wirtualnej przymiarki koloru, zaprojektowane zarówno dla profesjonalnych fryzjerów, jak i konsumentek. Dzięki funkcji wirtualnej przymiarki koloru można pomóc brunetkom znaleźć idealny odcień Tytanowego Brązu z gamy Dia color lub pożądany odcień z gamy iNOA. Ta wszechstronna aplikacja oferuje również kompleksową konsultację kolorystyczną i diagnozę włosów.Cały proces konsultacji składa się z 5 głównych kroków, aby zapewnić najlepsze doświadczenie. Są to:

Inspiracja. Klientka wybiera swoje ulubione kreacje z gamy Dia color lub iNOA i może wypróbować je na sobie za pomocą wirtualnej przymiarki koloru.

Diagnoza. Profesjonalista odpowiada na 4 pytania, aby ocenić kondycję włosów klientki.

Sugestia. Aplikacja rekomenduje koloryzację Dia color lub iNOA, wskazując kluczowe korzyści związane z każdą z tych gam. Profesjonalista wybiera najlepszą opcję dla klientki.

Ostateczny odcień. Fryzjer i klientka wspólnie wybierają ostateczny odcień, a klientka może go wirtualnie przymierzyć jeszcze przed aplikacją.

Formuła. Aplikacja dostarcza fryzjerowi spersonalizowaną formułę koloryzacji.

My Hair [iD] gwarantuje idealny, spersonalizowany rezultat za każdym razem, dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej klientki, wykorzystując jednocześnie wiedzę ekspercką profesjonalisty