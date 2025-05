i Autor: materiały prasowe DRUNK ELEPHANT

Pielęgnacja skóry rąk: Klucz do zachowania młodości i komfortu

Skóra rąk, narażona na ciągłe działanie czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, mróz, słońce i detergenty, wymaga szczególnej troski. Często zapominamy o jej pielęgnacji, skupiając się na twarzy czy ciele, co prowadzi do przesuszenia, podrażnień, a nawet przedwczesnego starzenia się. Odpowiednia pielęgnacja dłoni to inwestycja w ich zdrowy wygląd i komfort na długie lata.

Podstawą pielęgnacji skóry rąk jest regularne nawilżanie. Po każdym umyciu dłoni warto sięgnąć po krem, który pomoże odbudować naturalną barierę hydrolipidową skóry. Wybierajmy kremy bogate w składniki nawilżające, takie jak gliceryna, kwas hialuronowy, masło shea czy oleje roślinne. Warto mieć krem do rąk zawsze pod ręką – w torebce, na biurku, przy łóżku – aby móc go użyć w każdej chwili, gdy poczujemy suchość. Oprócz nawilżania, ważne jest również regularne złuszczanie martwego naskórka. Peeling dłoni, wykonywany raz na tydzień lub dwa, pomoże usunąć szorstkość i poprawi wchłanianie składników odżywczych z kremów. Możemy użyć gotowych peelingów do rąk lub przygotować własny, mieszając cukier z oliwą z oliwek i sokiem z cytryny. Delikatny masaż podczas peelingu dodatkowo pobudzi krążenie i poprawi kondycję skóry. Ochrona przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi to kolejny kluczowy element pielęgnacji dłoni. Podczas wykonywania prac domowych, takich jak zmywanie naczyń czy sprzątanie, zawsze zakładajmy rękawice ochronne. Unikniemy w ten sposób kontaktu z detergentami, które mogą podrażniać i wysuszać skórę. W chłodne dni pamiętajmy o noszeniu rękawiczek, które ochronią dłonie przed mrozem i wiatrem. Na noc warto zafundować dłoniom intensywną kurację regenerującą. Nałóżmy grubszą warstwę kremu nawilżającego lub maski do rąk, a następnie załóżmy bawełniane rękawiczki. Rano skóra będzie miękka, gładka i odżywiona. Regularne stosowanie tej metody pomoże zregenerować nawet bardzo suche i zniszczone dłonie. Drunk Elephant Therabu Buttered Reparative Hand Cream Odżywczy krem do rąk, który zapewnia 24-godzinne nawilżenie, zmiękcza i regeneruje suche dłonie, jednocześnie zmniejszając widoczne oznaki starzenia. Jak działa? Therabu zapewnia 24-godzinne nawilżenie, wzmacniając barieręochronną skóry i redukując widoczne oznaki starzenia, takie jak utrata elastyczności. Odżywcze masła z maruli i shea oraz kojące ekstrakty z owsa szybko się wchłaniają, łagodząc i regenerując skórę. Therabu zawiera ekstrakt z owocu wanilii, który został dodany ze względu na swoje właściwości przeciwutleniające i łagodzące skórę. Nadaje on także formule naturalnie słodki zapach, który szybko się ulatnia. Produkt ma przyjazne dla skóry pH na poziomie 5,2 i jest w 100% wolny od olejków eterycznych, silikonów, barwników i alkoholi rozpuszczalnikowych. Jego skład Masło marula: To wyjątkowo czyste, skoncentrowane masło jest bogate w przeciwutleniające polifenole, lipidy oraz kwasy tłuszczowe omega 3, 6 i 9, co sprawia, że intensywnie odżywia skórę.

Masło shea: Odżywcze, skoncentrowane masło o właściwościach zmiękczających, które wspomaga wchłanianie innych składników.

Mączka z ziaren owsa (Avena sativa): Stosowana ze względu na silne właściwości przeciwutleniające i łagodzące skórę.