i Autor: Materiały prasowe Avene

Strefa beauty

Pielęgnacja skóry wrażliwej

Gama CICALFATE+, przeznaczona do pielęgnacji skóry wrażliwej i podrażnionej, poszerzyła się o kolejny innowacyjny produkt. Wielozadaniowe serum intensywnie odbudowujące regeneruje barierę ochronną skóry, natychmiastowo i trwale łagodzi uczucie dyskomfortu i ściągnięcia skóry, a przy tym długotrwale ją nawilża i chroni przed codziennymi czynnikami drażniącymi. To must-have każdej rutyny pielęgnacyjnej, bo kluczem do zdrowej skóry jest wzmocnienie bariery skórnej!