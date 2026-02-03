Płyn micelarny numer 1 w Polsce z dodatkowym benefitem. Jak ulepszono formułę kultowego kosmetyku?

Tytuł płynu micelarnego numer 1 w Polsce, to zatem ogromne wyróżnienie dla różowego micela od Garniera i ogromne zobowiązanie wobec wszystkich użytkowniczek, które codziennie po niego sięgają. Właśnie ono sprawiło, że marka nie spoczęła na laurach i postanowiła ulepszyć formułę, która i tak cieszy się ogromną popularnością. Nowa formuła płynu micelarnego do skóry wrażliwej 3 w 1 Garnier zachowuje dotychczasowe właściwości, a dodatkowo oferuje jeszcze do 24 godzin nawilżenia**. Oznacza to, że najchętniej wybierany kosmetyk w Polsce stał się jeszcze lepszy.

Jak ulepszono formułę płynu micelarnego 3 w 1 od Garnier?

Nowa odsłona różowego micela Garnier to kosmetyk, który wciąż usuwa makijaż, oczyszcza i koi, ale dodatkowo robi coś jeszcze – nawilża. Oznacza to, że teraz podczas codziennego demakijażu lub oczyszczania twarzy z resztek kosmetyków pielęgnacyjnych i zanieczyszczeń, które osiadły na skórze w ciągu dnia, zyskuje się dodatkowy benefit – do 24 godzin nawilżenia, co jest możliwe za sprawą wzbogacenia formuły o pantenol. Jak zatem działa nowa odsłona kultowego kosmetyku? Za efekty odpowiadają przede wszystkim dwa składniki:

Micele – mikrocząsteczki o sferycznych kształtach, które są hydrofobowe (tłuszczolubne) i hydrofilowe (lubiące wodę). Takie połączenie pozwala przyciągać zanieczyszczenia różnego typu.

Pantenol (prowitamina B5) – nawilża, wzmacnia barierę ochronną skóry i łagodzi podrażnienia.

Z uwagi na to, że nowy różowy płyn micelarny jest dedykowany do każdego rodzaju skóry, również wrażliwej, tak jak jego poprzednia wersja, jedyną różnicą, którą odczują dotychczasowe użytkowniczki, będzie dodatkowe nawilżenie. Kosmetyk jest hipoalergiczny, testowany dermatologicznie i nie posiada substancji zapachowych. Czyni go to mistrzem oczyszczania skóry wrażliwej. Delikatnie usuwa do 100% makijażu bez pozostałości***. Doskonale oczyszcza także skórę bez makijażu z zanieczyszczeń czy pozostałości kremów z ochroną przeciwsłoneczną.

Kosmetyki Garnier

Kosmetyki Garnier to wiele różnych linii, które odpowiadają rozmaitym potrzebom – Garnier Skin Naturals, Garnier Fructis, Garnier Pure Active, Garnier Hair Food czy Garnier Color Sensation. Ta różnorodność pokazuje, że z marką można kompleksowo zadbać o pielęgnację i nie tylko o nią. Cały przekrój kosmetyków pozwala bowiem skompletować pełną rutynę. Pielęgnacja twarzy i pielęgnacja ciała to nie wszystko. W grę wchodzi bowiem nie tylko pielęgnacja skóry, ale również pielęgnacja włosów i koloryzacja włosów. Dzięki Garnier można zatem znaleźć ulubiony krem lub serum do twarzy, a także zadbać o demakijaż. Nowy szampon do włosów i maska do włosów, która odmieni fryzurę także są na wyciągnięcie ręki.