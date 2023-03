i Autor: materiały prasowe Costa Coffee.

Poczuj wiosnę na maksa

Wyższe temperatury i przedzierające się przez chmury promienie słońca to pierwsze oznaki zbliżającej się wiosny. A jak wiosna to czas na zmiany i zastrzyk świeżej energii. Costa Coffee wie jak dobrze wybudzić z zimowego snu – 8 marca kawiarnie wprowadziły do oferty zieloną bombę energetyczną w postaci Matcha Caffé Latte i Matcha Caffé Frappè oraz nowe smaki w ofercie lunchowej.