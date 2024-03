Podkład niczym druga skóra. Oto moje najlepsze podkłady na wiosnę! Promienna i gładka skóra w kilka sekund

Bez względu na modę i panujące trendy piękna i zdrowa skóra to podstawa. Jej sekretem jest oczywiście dobrze dobrana pielęgnacja, a w makijażu absolutnym numerem jeden od lat pozostaje podkład. Nieważne, czy stawiamy na lekkie, rozświetlające formuły, czy też na bardziej kryjące produkty to waśnie podkład będzie stanowił bazę wyjściową do całości makeupu. Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny. W dzisiejszych czasach podkład nie powinien nas, ani przyciemniać, ani rozjaśniać. Kobiety z całego świata poszukują zawsze idealnie dobranych kolorów do swojej karnacji. Szukasz doskonałego podkładu na wiosnę 2024? Koniecznie sprawdź nasze propozycje.

Kylie Cosmetics Power Plush Longwear Foundation dostępny w sklepach Douglas

to nawilżający podkład o średnim kryciu, które można budować. Kosmetyk błyskawicznie wygładza cerę, utrzymuje się do 12 godzin i gwarantuje niezwykły komfort na co dzień. Dzięki lekkiej, wegańskiej formule podkład idealnie wtapia się w skórę, maskuje drobne zmarszczki, pory i nierówną strukturę cery, a także pozwala uzyskać naturalny look. Podkład delikatnie otula skórę, dając efekt „airbrush finish”. Ma satynowe wykończenie, dzięki czemu nie jest ani zbyt rozświetlający, ani zbyt matujący. Dostępny w 40 kolorach. Produkt dostępny na Douglas.pl oraz w wybranych perfumeriach Douglas w cenie 159 zł.

i Autor: materiały prasowe Douglas

Douglas Collection Make-UpSkin Augmenting Serum Foundation

Odkryj nowy podkład Augmenting Serum Foundation. Jego regulowane krycie wyrównuje cerę i ukrywa niedoskonałości, pozostawiając efekt "drugiej skóry" bez lepkiego wykończenia. Lekka, płynna formuła wypełnia i rozmywa zmarszczki oraz drobne linie, zapewniając równomierny, świetlisty i naturalny efekt. Dostępny w 8 odcieniach.

i Autor: Materiały prasowe Douglas

Giorgio Armani Luminous Silk

Ta propozycja to już niemalże legenda. Idealnie rozświetlający i dodający promiennego blasku podkład. To aksamitna formuła, która sprawia, że skóra jest perfekcyjnie wygładzona i jedwabiście świetlista. Nawilżające składniki sprawiają, że podkład idealnie łączy w sobie makijaż z działaniem pielęgnacyjnym. Podkład idealnie dostosowuje się do kolorytu skóry zapewniając uczucie jedwabistego komfortu.

i Autor: Materiały prasowe Armani

Estée Lauder Futurist SkinTint Serum

Poprawiający koloryt skóry o lekkim, naturalnie promiennym wykończeniu, wzbogacony infuzją olejków roślinnych, która odżywia i utrzymuje nawilżenie. Składające się w 85% ze składników pielęgnacyjnych, innowacyjne serum makijażowe zapewnia promienną cerę i nawilżenie przez cały dzień. Lekka, przewiewna, nielepiąca się formuła szybko się utrwala i nadaje skórze naturalne, promienne wykończenie z możliwością stopniowania krycia.

i Autor: Materiały prasowe Estee Lauder

Smashbox Always On Skin-Balancing Foundation

Podkład ten jest innowacyjnym rozwiązaniem, które oferuje naturalne krycie o stopniowalnej intensywności, 16-godzinną trwałość i ochronę przed czynnikami środowiskowymi. To nie tylko podkład, to tajemnica promiennej i zdrowo wyglądającej skóry każdego dnia. Kluczem do idealnego “no makeup makeup” jest również odpowiednia pielęgnacja. Always On Skin-Balancing Foundation zawiera kwas hialuronowy i adaptogeny, które pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia i natłuszczenia skóry przez cały dzień. Kontroluje wydzielanie sebum i przywraca skórze równowagę. To must-have dla każdej osoby, która pragnie promiennej i naturalnej cery, pozostając wierną makijażowym trendom.

i Autor: Materiały prasowe Smashbox