Ponad 3 tysiące odwiedzających podczas drugiej edycji najgorętszego wydarzenia branży beauty – SEPHORA HOUSE! Dlaczego tak bardzo kochamy wydarzenia beauty?

Za nami dwa dni pełne inspiracji, pozytywnej energii i piękna – SEPHORA HOUSE, które odbyło się w niezwykłej lokalizacji: odrestaurowanym Domu Braci Jabłkowskich w samym sercu Warszawy. To właśnie tam, 20 i 21 marca, Sephora wraz z ponad 40 partnerskimi markami stworzyła przestrzeń, w której odwiedzający mogli zanurzyć się w najnowszych trendach, przetestować nowości i bezpłatnie wziąć udział w warsztatach oraz konsultacjach z najlepszymi ekspertami świata beauty.

Tematyczne strefy pełne atrakcji Przestrzeń II EDYCJI SEPHORA HOUSE została podzielona na wyjątkowe, tematyczne strefy - pokoje, zaprojektowane z myślą o odwiedzających – tak, by mogli swobodnie odkrywać tajniki pielęgnacji, makijażu, zapachów i stylizacji włosów, eksperymentować, bawić się i czerpać z doświadczenia najlepszych specjalistów branży.

MAKEUP ROOM przyciągał miłośników makijażu. Spotkania z profesjonalnymi makijażystami pozwalały odkryć najgorętsze trendy sezonu SS’26.

SKINCARE ROOM – raj dla fanów pielęgnacyjnych rytuałów. Ogromnym zainteresowaniem gości cieszyła się ta część ASIAN BEAUTY 2.0 dedykowana produktom i trendom pielęgnacyjnym z Korei i Japonii. Debiutująca w portfolio Sephora AESTURA oraz relaksacyjny masaż dłoni to hity tej strefy. Dla fascynatów sztuką wschodu przygotowano również warsztaty z origami. Uczestnicy mogli też z pomocą innowacyjnego urządzenia „BEAUTY SCAN” poznać potrzeby swojej skóry i dopasować idealne produkty.

HAIRCARE ROOM – strefa, której nie mogli ominąć włosomaniacy. Dzięki cyfrowej analizie skóry głowy uczestnicy poznali potrzeby swoich włosów, a styliści zadbali o ekspresowe fryzury inspirowane trendami: SLEEK BACK – gładko zaczesane włosy, MESSY UPDO – kontrolowany chaos, WINDSWEPT WAVES – rozwiane, miękkie fale.

FRAGRANCE ROOM – idealne miejsce dla tych, którzy kochają zapachy. Dzięki spersonalizowanym konsultacjom można było dobrać nowy zapach i odkryć najświeższe trendy: NEO GOURMAND – pikantno-słodkie apetyczne nuty, LUSH & FRUITY – intensywne, owocowe, soczyste kompozycje, SCENT OF MOOD – spersonalizowane kompozycje dla odzwierciedlenia nastroju chwili, tu z pomocą gościom eventu przychodziła specjalnie przygotowana przestrzeń MOODMETER badająca energię uczestnika i podpowiadająca zapachowy mix który podkręcał jego nastrój.

Beauty to dziś doświadczenie, nie tylko produkt

Sephora House w Warszawie zamienia zabytkowy Dom Braci Jabłkowskich w wielopoziomową przestrzeń pełną atrakcji – od makijażu i pielęgnacji po zapachy i stylizację włosów. To właśnie doświadczenie jest kluczem. Uczestnicy nie oglądają kosmetyków na półce – oni je testują, poznają i czują na własnej skórze. Mogą sprawdzić najnowsze premiery rynkowe, zanim trafią do sprzedaży, co dla fanów beauty jest ogromną wartością. Możliwość spotkania ekspertów i twórców. Jednym z najmocniejszych magnesów są spotkania z profesjonalistami i twórcami marek. Na Sephora House odbywają się masterclassy, warsztaty i konsultacje, podczas których można zdobyć wiedzę „z pierwszej ręki”.

To coś, czego nie da się zastąpić internetem – bezpośredni kontakt, indywidualne porady i możliwość zadania pytań ekspertom.

Sephora House to miejsce, gdzie rodzą się trendy. Strefy tematyczne – od skincare po haircare – prezentują to, co będzie modne w najbliższych miesiącach.

Sephora House pokazuje jasno: ludzie nie chcą już tylko kupować kosmetyków. Chcą je przeżywać.

i Autor: SEPHORA HOUSE/ Materiały prasowe

