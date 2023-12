Ponadczasowe stylizacje na święta. Klasyczna czerń w różnych odsłonach

Urodowe pomysły na prezent, które same byśmy chciały dostać. Przegląd największych trendów. Last minute na święta

Eleganckie czarne spodnie wide leg to doskonała alternatywa dla klasycznych cygaretek. W połączeniu z marynarką i szpilkami tworzą kobiecy i stylowy outfit na wieczorową kolację, biznesowe wyjście czy rodzinną uroczystość.

Dopasowana sukienka midi z oczkami po bokach, doskonale podkreśli atuty i kształt sylwetki. To propozycja dla kobiet, które lubią klasyczne stylizacje z twistem. W zestawieniu z ekstrawaganckimi kozakami ze skóry i mini torebką nabiera zupełnie nowego charakteru.

Zwiewna sukienka maxi w klasycznej czerni to sprawdzony pomysł na wyjątkową stylizację. W klasycznej wersji z eleganckimi szpilkami lub nieco bardziej ekstrawagancko, z wysokimi kozakami i mocnym akcentem biżuteryjnym, sprawdzi się zarówno na wieczorowe wyjście, Sylwestra czy imprezę karnawałową.

Klasyczny garnitur to świetna baza do zabawy modą. Na oficjalne wyjścia warto połączyć go z białą koszulą, jedwabną muchą lub krawatem i poszetką, a jeśli zależy Ci na bardziej casualowym look’u, nie wahaj się rozpiąć górne guziki przy kołnierzyku lub założyć swój ulubiony, dopasowany golf albo t-shirt. Swobodnego charakteru dodadzą Ci także sportowe buty, np. sneakersy czy stylowe mokasyny.

i Autor: Materiały prasowe Vistula

