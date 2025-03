Poznaj najmodniejszą bieliznę tego sezonu

Po udanej premierze kolekcji Body Make-Up Illusion w sezonie AW 2024, Triumph wraca z jego nową, gładką odsłoną - Body Make-Up Illusion Smooth, która sprawdzi się doskonale w wiosenno-letnich stylizacjach – zarówno tych basicowych, jak również odpowiadającym najnowszym trendom, na przykład transparentnych, gwarantując, że nie będzie prześwitywać spod zwiewnej, eterycznej sukienki.

Co więcej, Body Make-Up Illusion Smooth występuje w najmodniejszej palecie kolorystycznej sezonu, min. pastelowej Honey Yellow i Powder Orange oraz Chocolate Mousse (nawiązanie do koloru Pantone: Mocca), udowadniając, że bielizna również może być częścią aktualnych trendów oraz niezawodnym fundamentem każdej stylizacji, który doda pewności siebie i pozwoli cieszyć się codziennością bez żadnego dyskomfortu.

Kampania Body Make-Up Illusion Smooth pod nazwą: „Bielizna, której nie poczujesz” wystartowała 19 marca. Twarzą kolekcji pozostaje Małgorzata Socha – ceniona aktorka serialowa i filmowa, influencerka, mama trójki dzieci. Znana ze swojego świetnego stylu i wdzięku, szczera, autentyczna, ciepła i rodzinna – utożsamia najważniejsze wartości marki Triumph.

Body Make-Up Illusion to pionierska kolekcja, w której zastosowane technologie wynoszą komfort i styl do niespotykanego dotąd poziomu. Dzięki innowacyjnej fiszbinie Comfort Wire, niezwykle miękkiej tkaninie i zaawansowanym technologicznie miseczkom, które intuicyjnie dopasowują się do indywidualnego kształtu biustu, niemożliwe stało się możliwe - tworząc wrażenie absolutnego braku biustonosza na ciele.

i Autor: materiały prasowe Triumph