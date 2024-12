Profesjonalne wsparcie dobrej kondycji Twoich włosów

Jaki jest najbardziej pożądany typ włosów? Normalne, czyli bezproblemowe, wymagające minimum zaangażowania i dobrze tolerujące niemalże wszystkie kosmetyki. Niestety często ta ‘normalność’ z różnych przyczyn, od stanu zdrowia organizmu po pielęgnacyjne błędy, zostaje zaburzona, a włosy zaczynają się przetłuszczać lub, całkiem odwrotnie, stają się mocno przesuszone. Po jaki szampon sięgnąć w takie sytuacji? Instytut Dermokosmetyków Ideepharm przygotował dwie nowości z linii Jantar Medica.

Szampon normalizujący do włosów przetłuszczających się to siła, witalność i redukcja sebum od pierwszego użycia. Jego zaawansowana formuła została oparta na długiej tradycji wykorzystywania bursztynu, który chroni i odżywia włosy. Ponadto w składzie szamponu znajdziemy cynk PCA regulujący wydzielanie sebum, keratynę odbudowującą strukturę włosów, niacynamid działający kojąco i nawilżająco oraz kompleks BIO PLAN, który normalizuje oraz wspomaga pielęgnację skóry z łojotokiem. Efekt? Włosy puszyste i uniesione u nasady 96%*, łatwe do rozczesania i stylizacji 96%, gładkie i miękkie 92%.

Szampon nawilżający do włosów suchych i łamliwych to natomiast siła, wygładzenie oraz regeneracja od pierwszego zastosowania. Jest to możliwe, ponieważ unikalna formuła kosmetyku zawiera składniki znane ze swojej skuteczności w pielęgnacji. Zawarty w szamponie bursztyn odżywia i chroni włosy, d- pantenol nawilża je, ułatwia rozczesywanie, zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi i przywraca sprężystość, mocznik wspomaga regeneracje bariery hydrolipidowej oraz nawadnia skórę głowy i włosy, inulina wygładza i regeneruje, a keratyna wypełnia ubytki w strukturze włosów, przywracając im połysk i miękkość. Efekt? Włosy wygładzone i miękkie 96%*, mocne i lśniące 92%*, łatwe do rozczesania i stylizacji 92%*.