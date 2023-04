Promocja Biedronki przeniesie Was do czasów młodości. "Przodownik pracy" za jedyne 15 zł. Odlotowe kolekcja dla miłośników PRL-u

Promocje z nowej gazetki promocyjnej Biedronki. Kultowe kubki dla miłośników PRL

W swojej najnowszej gazetce promocyjnej Biedronka zabiera nas w sentymentalną podróż do czasów PRL-u. I choć wszyscy mamy świadomość, że PRL raczej nie był idealnym okresem w historii Polski, to wiele osób z nostalgią wspomina tamtejsze absurdy. W najnowszej promocji Biedronki znajdziesz idealny gadżet dla wszystkich miłośników minionej epoki. Już teraz na sklepowych półkach dostępne są kubki inspirowane tymi z PRL-u. To cała kolekcja, która może Cię przenieść w czasie. Kubki z promocji Biedronki kosztują 14,99 zł za sztukę i mają pojemność 460 ml. Do wyboru jest kilka wersji kolorystycznych i każda z nich posiada inne hasło. Na kubkach z promocji Biedronki znajdziesz między innymi takie kultowe hasła z PRL-u jak: "przodownik pracy", "zakład pracy Twoim drugim domem" oraz "uprasza się nie popędzać w czasie pracy". Kolekcja kubków z promocji Biedronki sprawdzi się jako pomysł na prezent dla rodziców lub dziadków. To humorystyczne nawiązanie do czasów PRL-u.

i Autor: Materiały prasowe Biedronka promocje

