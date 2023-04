To będzie hit lata 2023. Ten kosmetyk kupisz w Rossmannie za jedyne 27 zł, a potrafi cuda. Wymodeluje twarz, i doda jej blasku niczym majowe słońce

Nikt o to nie pytał, każdy potrzebował. Kosmetyki do kąpieli inspirowane Mario

Genialny bronzer w kremie Lovely z Rossmanna. Idealny na lato 2023

Konturowanie na mokro na dobre weszło do świata makijażu. Metoda ta pozwala na stworzenie optycznej iluzji na twarzy, które wyszczupla i podkreśla jej wybrane obszary. Polska marka makijażowa Lovely poszła o krok dalej i przygotowała wyjątkową kolekcję kremowych bronzerów o rozświetlającym wykończeniu. To rewelacyjna propozycja na wiosnę i lato. Bronzer Golden Beauty od marki Lovely kupisz w Rossmannie w cenie 26,99 zł. Pozwoli on dodać Twej twarzy delikatnej opalenizny w promiennym odcieniu. Będzie się ona błyszczała w słońcu, a cały makijaż będzie się prezentował świeżo i bardzo kobieco. Bronzer w kremie Lovely Golden Beauty na nieco tłustą formułę, dzięki czemu jego aplikacja jest banalnie prosta, a z drugiej strony, nie rozpuszcza podkładu i świetnie się rozprowadza po skórze. Makijaż prezentuje się świeżo i słonecznie. To zdecydowanie godny zamiennika luksusowych kosmetyków, który w niczym in nie ustępuje.

Promocje z aktualnej gazetki promocyjnej Rossmanna. Co nowego?

Najnowsza gazetka promocyjna Rossmanna obfituje w przeceny na kosmetyki do makijażu. W drogeriach sieci znajdziesz między innymi róż do policzków Rimmel Maxi Blush w cenie 22,49 zł oraz hitowy rozświetlaczz Wibo za 9,99 zł. Hitem najnowszym promocji Rossmanna może okazać się jednak tusz do rzęs L'ORÉAL PARIS Volume Million Lashes za 41,99 zł.

Zobacz także: Te znaki zodiaku prawie się nie starzeją. Horoskop podarował im wiecznie młodą duszę. Energia je rozpiera. Są stworzone do wielkich czynów

i Autor: Materiały prasowe Rossmann

Sonda Kupujesz kosmetyki w promocji Rossmann? Tak Nie