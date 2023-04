Promocje w Biedronce na niedzielę handlową, 02.04.2023. Markowe kosmetyki w zabójczych cenach. Mniej niż za 20 zł za piekielnie czystą skórę

Promocje w Biedronce na niedzielę handlową. Markowe kosmetyki Garnier w atrakcyjnych cenach

W 2023 roku zaplanowano jedynie 7 handlowych niedziel. Jedna z nich wypada teraz, 02.04.2023 roku, tuż przed Wielkanocą. Z tej okazji w wielu sklepach pojawiły się oferty promocyjnie właśnie na niedzielne zakupy. Biedronka przygotowała nawet specjalną gazetkę promocyjną. Bez zaskoczenia znajdziesz w niej przede wszystkim promocje na artykuły przydatne podczas organizacji Świąt. To między innymi promocje na majonez, jajka oraz bakalie. Jednak również miłośnicy kosmetyków i pielęgnacji będą zadowoleni. Podczas promocji Biedronki na niedzielę handlową znalazły się również kosmetyki do pielęgnacji twarzy od marki Garnier. Kupisz je za jedyne 19,99 zł. T między innymi produkt do mycia twarzy 3w1 (żel do mycia, peeling oraz maska) z odżywczą glinką przeciwko niedoskonałością lub wersja przeciwko zaskórnikom. W promocji Biedronki jest również żel do mycia twarzy Garnier z aktywnym węglem. Doskonale pochłania on zanieczyszczenia oraz redukuje produkcję sebum przez skórę. Ma on również działania antybakteryjne, rozjaśniające, przeciwzapalne i kojące. Produkty z aktywnym węglem polecane sią przede wszystkim osobom posiadającym skórę skłonną do niedoskonałości.

