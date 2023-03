Okazja! Boski krem przeciwko zmarszczkom w promocji w Rossmannie. Idealny dla kobiet po 50-tce. Połączenie złota i bursztynu działa niczym botoks w kremie. Tylko 11 zł

Promocje w Rossmannie. Krem - bomba przeciwzmarszczkowa za mniej niż 11 zł

W najnowszych promocjach Rossmanna znajdziesz wiele ciekawych kosmetyków na wiosnę 2023. Kobiet dojrzałe w pewnością zainteresuje oferta Rossmanna z produktami przeciwdziałąjącym starzeniu się skóry. Rossmann jak zwykle w tym temacie nie zawodzi. W promocji, która zaczyna się w sobotę, 1 kwietnia i potrwa do poniedziałku, 17 kwietnia znajdziesz bestsellerowy krem przeciwzmarszczkowy pod oczy Soraya Gold Amber w cenie 10,49 zł. Skóra pod oczami jest bardzo cienka i delikatna dlatego też wymaga silniej i regularnej pielęgnacji. To właśnie w okolicy pod oczami pojawiają się pierwsze zmarszczki, tak zwane kurze łapki. Aby przeciwdziałać ich powstawaniu nie zapominaj o aplikacji kremu pod oczy oraz regularnych masażach tej strefy. Soraya Gold Amber to "kosmetyki do pielęgnacji cery dojrzałej oparte na eleganckim i luksusowym połączeniu bursztynu i złota ze znanymi z działania przeciwstarzeniowego składnikami aktywnymi, dopasowanymi do potrzeb cery w danym wieku. To bogate, odżywcze formuły zapewniające skórze gładkość, jędrność i młody wygląd". Krem pod oczy z tej linii z promocji Rossmanna rewelacyjnie napina i odżywia skórę, a zawarty w nim kwas hialuronowy – silnie nawilża delikatna skórę wokół oczu, poprawia komfort, intensywnie wygładza. Zmarszczki stają się mniej widoczne i wygładzone.

