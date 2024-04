Nawilżenie, ujędrnienie i ochrona. Naturalna moc kąpieli w SPA dla ciała

Słoneczny czas na kilka chwil przed majówką jest skuteczną inspiracją do wiosennej, perfekcyjnej pielęgnacji w domowym SPA. Jak wgląda skóra marzeń? To proste – jest idealnie wypielęgnowana, nawilżona, odżywiona i… muśnięta zapachem słodkich owoców. Eksperci podpowiadają, że u progu ciepłego maja warto zmienić to marzenie w cel. By jego realizacja była możliwa, radzą włączenie do domowego SPA dobrych praktyk pielęgnacyjnych. U ich podstaw leży przekonanie, że efektywność nawilżenia i regeneracji ciała opiera się nie tylko na regularnym stosowaniu skutecznie nawilżającego balsamu, ale także na wyborze żelu pod prysznic do zadań specjalnych.

Witaminy i prebiotyki – na podium

Żel do kąpieli… „do zadań specjalnych”, czyli jaki? Przede wszystkim taki, który dokładnie myje i efektywnie pielęgnuje, wychodząc naprzeciw potrzebom naszego ciała. Eksperci wskazują, że wiosną kluczowymi potrzebami są nawilżenie, regeneracja i wzmocnienie naturalnych procesów ochronnych skóry. Badania pokazują, że komponenty, jakich warto szukać w żelach pod prysznic lub do kąpieli, to m.in. kojące pantenol i alantoina oraz kwas mlekowy, który korzystnie wpływa na poziom nawilżenia i elastyczność skóry. Ale to jeszcze nie wszystko. Na podium kąpielowej pielęgnacji ciała stoją również witaminy oraz prebiotyki, które wspierają cenny mikrobiom skóry (czy wiesz, że bytuje na niej 300 szczepów dobrych bakterii?), a także antyoksydanty wspomagające nasz organizm w walce z wolnymi rodnikami.

Zobacz także: To najniebezpieczniejsze warzywo na świecie. Nie żartujemy: może Ci wybuchnąć prosto w twarz podczas krojenia

– Naturalne procesy obronne naszego organizmu są absolutnie bezcenne i jednym z naszych kluczowych zadań w codziennej pielęgnacji ciała jest ich efektywne wspieranie. Warto włączyć do codziennej rutyny produkty z prebiotykami, jak np. Żel pod prysznic BAŚKA jogurtowo-mleczny oraz takie, które są źródłem cennych witamin, jak Żel pod prysznic BAŚKA jabłuszkowy. W produktach do kąpieli szukajmy także ekstraktów roślinnych (np. malinowych lub jabłkowych), które zawierają bezcenne antyoksydanty. Stosujmy je codziennie podczas chwil w domowym SPA dla ciała – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki BAŚKA.

Regularna pielęgnacja i… wiosenny relaks

Jaka powinna być pielęgnacja ciała? Przede wszystkim – skuteczna, czyli taka, dzięki której szybko zaobserwujemy poprawę kondycji skóry. To jasne! Kosmetolodzy wskazują, że efektywność beauty-procedur kryje się w dwóch filarach. Pierwszym z nich jest perfekcyjny dobór składników aktywnych (a więc właśnie antyoksydantów, prebiotyków i skutecznych substancji kojących), a drugim – systematyczność i samodyscyplina. A zatem, po pierwsze: dobraną do naszych potrzeb strategię pielęgnacyjną stosujemy codziennie (!). Nasza skóra nie lubi odstępstw od dobrych praktyk. Po drugie – nigdy nie używajmy do kąpieli przypadkowych produktów. Sprawdzony żel pod prysznic powinnyśmy mieć zawsze przy sobie – także w podróży. Po trzecie, kiedy osiągamy upragniony efekt pięknej skóry, kontynuujmy procedury pielęgnacyjne.

– Często zdarza się, że pozytywne efekty pielęgnacji zamiast motywować nas do kontynuacji działań, skłaniają do odstępstw od dobrej rutyny. To duży błąd. Osiągnięcie efektu olśniewającej skóry powinno stanowić motywację do beauty-konsekwencji. Wystarczy kwadrans dziennie w domowym SPA – mówi Agnieszka Kowalska. – Świetnym motywatorem byśmy regularnie poświęcały ten czas dla siebie jest zapach i konsystencja produktów, która uwodzi nasze zmysły i relaksuje. W ten sposób multiplikujemy korzyści, łącząc relaks z pielęgnacją, której efekty utrzymują się na długo – dodaje.

Żel pod prysznic BAŚKA malinowy

Kusi kolorem i soczystym zapachem. Bazuje na łagodnej formule, która doskonale oczyszcza i odświeża skórę. Wykorzystuje dobroczynną moc ekstraktu z malin, obfitego źródła witamin i humektantów, które działają nawilżająco, odżywczo i antyoksydacyjnie. Ponadto kwas mlekowy korzystnie wpływa na poziom nawilżenia i elastyczność skóry, a obecność pantenolu i alantoiny, wzmacnia aktywność łagodzącą podrażnienia.

i Autor: Materiały prasowe Baśka