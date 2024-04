From our city to yours – trampki i sneakersy, które chcesz mieć!

Marka Lee Cooper poszczycić się może wyjątkowo bogatą historią i kultowym statusem ikony dżinsu. Początki firmy Lee Copper sięgają 1908 roku. To właśnie wtedy na East Endzie w Londynie dwójka przyjaciół: Morris Cooper i Louis Maister, założyła małą firmę. Zaczęło się niepozornie, bo od szycia ubrań roboczych, zaś wojny światowe przestawiły produkcję na mundury dla wojska. Jednak lata 40. XX wieku to już początek Lee Cooper jako marki modowej. W ciągu kilku lat firma osiągnęła status wiodącego producenta jeansów na rynku brytyjskim. W latach 50., jako pierwsza marka, która rozpoznała nierozerwalny związek między muzyką i modą, pochwalić się mogła współpracą z legendarnymi artystami, jak The Rolling Stones czy Rod Stewart. Kolejne dekady ugruntowały pozycję firmy. Długoletnie doświadczenie, obecność w wielu subkulturach i eksport ubrań na cały świat sprawiły, że Lee Cooper stał się legendą.

Przez ponad sto lat swego istnienia, Lee Cooper zyskał status kultowej marki, która dziś oferuje nie tylko słynne jeansy, ale też inne elementy odzieży, dodatki, a także buty, uosabiające 100% najnowszych trendów – miejski styl, sportową elegancję, swobodną klasykę. To marka zakorzeniona w tętniącej życiem i eklektycznej energii miast – od alejek londyńskiego East Endu, poprzez futurystyczny Dubaj, po tak pełne wyjątkowego charakteru ulice Warszawy, Gdańska czy Krakowa - łączy ze sobą miasta na całym świecie.

Krok w krok z Lee Cooper

Trampki i sneakersy Lee Cooper to idealne rozwiązanie dla tych, którzy miksują najnowsze trendy z zawsze modną klasyką. Wszystkie kolekcje cechuje doskonały design – projektanci uwzględniają to, co jest na czasie i nie zapominają o tradycyjnym dziedzictwie marki, choćby w zakresie gamy barw. W ofercie dostępne są buty sportowe męskie, damskie i dziecięce. Kolorystyka? Klasyczna, na czele z bielą, czerwienią, granatem i czernią, aczkolwiek okazjonalnie pojawia się także róż, pomarańcz, błękit czy seledyn, jeśli pasuje do stylu danego modelu. Fason? Od klasycznych tenisówek, po warianty na grubszych podeszwach z gumy lub sznurka, buty za kostkę czy z ażurowym, imitującym plecioną koronkę, wykończeniem. Nie brakuje, co oczywiste, butów „jeansowych”, a niektóre modele mają także ozdobną wyściółkę. Najwyższej jakości materiały sprawiają, że wszystkie buty Lee Cooper są wytrzymałe, zapewniają komfort noszenia i pewność kroku na każdym rodzaju podłoża.

