Przepiękne fryzury na Boże Narodzenie. Olśniewaj wyglądem

Jesienią i zimą powinnyśmy stawiać na fryzury, które nie wymagają czasochłonnej stylizacji i bez względu na warunki pogodowe zawsze wyglądają dobrze. W modzie pozostają krótkie cięcia, które doskonale odmładzają i podkreślają rysy twarzy. Chcesz obciąć włosy i nie wiesz, na co się zdecydować. Postaw na klasycznego boba, albo jego dłuższe odmiany, jak long bob. Chcesz jeszcze bardziej odważne cięcie? W modzie nadal rządzi króciutki paź. W tym sezonie prawdziwym hitem są półdługie, kręcone włosy. Tak zwany soft shaga czyli wycieniowane loki w stylu lat 70. z frywolną grzywką już od dłuższego czasu zyskują na popularności. Ta fryzura idealnie pasuje posiadaczkom naturalnych loków i skrętów. W tego rodzaju fryzurze ważne tez jest odpowiednie cięcia, które podkreśli Twoje atutu i nie uczyni z Ciebie przysłowiowego pudla. Jesień i zima to również czas grzywek, które nadal pozostają w trendach. Najmodniejsze jest klasyczna, prosta grzywka, która dodaje dziewczęcego uroku i doskonale wygląda do każdego typu fryzury.

W tym sezonie w modzie będą delikatne, niskie upięcia. Taka fryzura jest bardzo kobieca, lekka i nadaje włosom objętości. Hitem są również warkocze upinane w misterne koki. Rzadziej spotyka się klasyczne kucyki, jednak w tym sezonie to właśnie one mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Eleganckie, z delikatnym warkoczem i mocno podkreśloną objętością włosów - kucyki to zdecydowanie dobry pomysł na tegoroczne święta.

Te urządzenia zamienią Twój dom w salon fryzjerski

Nowa kolekcja ONE od marki Remington to innowacyjne rozwiązania do domowej stylizacji i pielęgnacji włosów. Jej założeniem jest oszczędność miejsca oraz multifunkcyjne urządzenia, które zastąpią Cię klasyczną lokówkę, suszarkę czy prostownicę.

Prostownica i lokówka 2 w 1 Remington One to całkowicie nowatorskie podejście do dwóch najpopularniejszych rodzajów stylizacji włosów. Teraz możesz je kręcić oraz prostować przy użyciu jednego urządzenia. Jak to działa? Klasycznie używaj prostownicy, a gdy zechcesz kręcić loki przesuń nakładki FLexiCovers, by odsłonić lokówkę. Nagrzewające się płytki z powłoką ceramiczną zawierają antystatyczny turmalin, który dba o to, by włosy się nie puszyły. Prostownica i lokówka 2 w 1 Remington One jest prosta w obsłudze i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. W kilka chwil zamienisz klasyczną prostownicę w lokówkę i na odwrót. Posiada ona 5 poziomów temperatury dopasowanych do rodzaju włosów. Dzięki równomiernemu rozkładaniu się temperatury włosy stylizują się łatwo i są idealnie wyprostowane lub skręcone. Loki robią się równomiernie i są trwałe. Marzysz o jednym urządzeniu do stylizacji włosów, które zastąpi Ci kilka innych? Zdecydowanie powinnaś przetestować prostownicę i lokówkę 2 w 1 Remington One.

i Autor: Materiały prasowe Remington

