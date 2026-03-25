Razem z Rossmannem przygotowaliśmy dla Ciebie największe trendy makijażowe na ten sezon! Sprawdź, koniecznie

Taki look można stworzyć za pomocą tych sześciu produktów dostępnych tylko w drogeriach Rossmann.

1. NAM Hydra Infuse - Podkład-serum do twarzy

Wegański podkład serum 2w1 z możliwością budowania krycia. Łączy pielęgnację i makijaż. Intensywnie nawilża i wyrównuje koloryt. Dla każdego typu cery, także wrażliwej. Dzięki skutecznym składnikom aktywnym nie tworzy uczucia maski. Kwas hialuronowy i Aquaxyl zapewniają intensywne, długotrwałe nawilżenie. Aloes koi i łagodzi podrażnienia. Peptydy i adenozyna regenerują, poprawiają elastyczność i wygładzają drobne linie. Skwalan i witamina E wzmacniają barierę hydrolipidową i chronią przed czynnikami zewnętrznymi i utratą nawilżenia. Ekstrakt z Vanilla Planifolia działa antyoksydacyjne i anti-aging - neutralizuje wolne rodniki, wspiera regenerację, poprawia jędrność i elastyczność.

WIBO Color Brow Gel - Tusz do brwi z efektem henny

Koloryzujący żel do brwi z dodatkiem henny. Utrzymuje się przez długi czas zapewniając brwiom podkreślony, a przy tym naturalny wygląd. Specjalnie zaprojektowana, niewielka szczoteczka nadaje kształt i równomiernie rozprowadza produkt. Jest łatwy w użyciu i szybko pomoże stworzyć wyczesane do góry brwi. Stosowany regularnie będzie nadawał brwiom głębi koloru.

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

NAM Sculpting Stick - Bronzer do twarzy w sztyfcie

Ma lekką, kremową formułę, która szybko wtapia się w skórę. Daje naturalny efekt. Dzięki dostępnym różnym odcieniom może wykonturować twarz (chłodne) lub stworzyć efekt opalonej skóry (ciepłe). Zawiera kwas hialuronowy oraz witaminę E, które pielęgnują i nawilżają skórę. Wygodna forma sztyftu sprawia, że produkt jest wydajny oraz świetnie sprawdzi się w podróży. Bronzer w sticku jest wygodny w użyciu. Produkt można nałożyć bezpośrednio na twarz lub rozetrzeć najpierw na dłoni i pędzlem lub gąbką zaaplikować na wybrane partie.

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

AA WINGS OF COLOR Star Secrets - Róż do policzków rozświetlający

Długotrwały rozświetlający róż w kremie nadaje skórze naturalny rumiany efekt o świetlistym wykończeniu. Róż i rozświetlacz w jednym. Umożliwia budowanie intensywności koloru poprzez dokładanie kolejnych warstw. Pastelowy odcień tworzy świeży, dziewczęcy look z odrobiną glow. Aplikator w gąbeczce jest prosty w użyciu i zapewnia równomierną aplikację.

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

NAM Sheer - Rozświetlacz do twarzy

Dostępny w złotym i srebrnym odcieniu. Nadaje efekt szklanego blasku. Zapewnia promienne, wygładzone wykończenie makijażu. Idealny do tworzenia subtelnych, jak i bardziej wyrazistych stylizacji, w zależności od intensywności aplikacji.

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

E.L.F. Sheer For It - Tint do ust i policzków

Dostępny w różnych odcieniach. Wielofunkcyjny o lekkiej, wodnistej konsystencji. Nadaje naturalny kolor i długotrwałe zabarwienie – bez efektu ciężkości. Zapewnia półtransparentny, możliwy do budowania kolor na ustach i policzkach. Daje świeże, naturalne wykończenie. Pozostawia trwały efekt i jest odporny na przenoszenie. Utrzymuje się przez wiele godzin. Idealny do stworzenia „cloudy lips”. Naniesiony na środek ust pozwala rozmyć ich kontur.