Regeneracja, wzmocnienie i nawilżenie. Wiosenna moc mgiełek do włosów

Wiosna to czas dobrych postanowień. Także tych w obszarze pielęgnacji włosów. Jednym z najskuteczniejszych „kompasów”, które wskazują drogę do szybkiej poprawy kondycji włosów, jest pielęgnacja PEH. U jej podstaw leży utrzymanie balansu protein, humektantów oraz emolientów. Kosmetolodzy podpowiadają, że możemy to zrobić przez właściwy dobór odżywek, szamponów i wcierek. Okazuje się, że mgiełki do włosów stanowią skuteczne dopełnienie pielęgnacji w stylu PEH. Jak wybrać odpowiednie wcierki i jak je stosować?

Co oznacza PEH?

U podstaw pielęgnacji PEH leży równowaga humektantów, protein i emolientów. Czym charakteryzują się poszczególne składniki? To proste. Humektanty odpowiadają za nawilżenie włosów. Dzięki nim matowe, szorstkie pasma odzyskują naturalną miękkość i delikatność. To na przykład znane nam: gliceryna, pantenol, czy niacynamid. Proteiny są z kolei białkami, stanowiącymi podstawowy budulec naszych kosmyków. Nadają im połysk i objętość, a także „naprawiają” mikrouszkodzenia. Trzeci rodzaj składników to emolienty, czyli absolutne game changer, jeśli chodzi o „domknięcie” pielęgnacji PEH. Dzięki emolientom możemy na długo utrzymać efekt nawilżenia pochodzący od humektantów oraz odżywienia – który osiągamy dzięki proteinom. Kosmetolodzy wskazują, że składników PEH należy szukać w szamponach, odżywkach i – właśnie – wcierkach, o czym nie zawsze pamiętamy. A to błąd, ponieważ, w mgiełkach do skóry głowy i włosów drzemie moc wiosennego odżywienia.

Humektanty czy proteiny – jak wybrać wcierkę

Jak rozpoznać, czy nasze włosy potrzebują w danym momencie wcierki stworzonej na bazie protein, czy humektantów? Włosomaniaczki wskazują, że chcąc odpowiednio dobrać proporcje PEH, warto zacząć od rozpoznania stopnia porowatości pasm (np. za pomocą popularnego „testu szklanki z wodą”). W ten sposób poznamy potrzeby naszych pasm i bezbłędnie dobierzemy te produkty, których aktualnie potrzebują – w tym właśnie odpowiednią wcierkę.

W planie codziennej pielęgnacji PEH warto uwzględnić wcierki. Zwykle koncentrujemy się na proporcjach składników w szamponach i odżywkach. To – oczywiście dobry kierunek. Pełnię pielęgnacji uzyskamy jednak wzbogacając ten duet o mgiełki do skóry głowy i włosów – proteinowe lub humektantowe. Warto wiedzieć, jakie super-moce drzemią we wcierkach. Wśród najciekawszych właściwości jest kondycjonowanie skóry, a także wsparcie wzrostu pasm. Mgiełki do włosów uodparniają pasma na uszkodzenia mechaniczne, w tym te, które mogą zdarzyć się podczas modelowania, a także skutecznie działają antyoksydacyjnie.

Jak stosować wcierki?

Eksperci podpowiadają, że – podobnie jak w przypadku całej pielęgnacji PEH – w stosowaniu wcierek kluczowa jest systematyczność. Warto włączyć mgiełki do rytuału pielęgnacyjnego i stosować je codziennie. Co ważne, wcierki należy aplikować zarówno przed, jak po umyciu włosów, za każdym razem delikatnie wmasowując je w skórę głowy. W ten sposób maksymalizujemy działanie składników aktywnych i zapewniamy sobie cenną chwilę relaksu w domowym SPA.

