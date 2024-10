Retinol plus fotoprotekcja. Jesienny tandem dla odmłodzenia i regeneracji

Świat beauty zdecydowanie docenił zalety retinolu. Od lat znany i z sukcesem stosowany w gabinetach kosmetycznych, ostatnio śmiało wkroczył do domowej rutyny pielęgnacyjnej – i zawładnął procedurami beauty także w domowym SPA. Działa odmładzająco, skutecznie normalizuje, regeneruje cerę. Słowem – „poprawia” w niej to, co w danym momencie wymaga poprawy. I właśnie z uwagi na tę wszechstronność retinol stoi na absolutnym podium składników aktywnych do walki z czasem i niedoskonałościami skóry.

– Retinol jest aktywną formą witaminy A o bardzo zróżnicowanej funkcjonalności. Regeneruje, normalizuje, odmładza i ujędrnia, dlatego stosowany jest zarówno w odpowiedzi na potrzeby skóry dojrzałej, jak i trądzikowej lub o szarym kolorycie. We wszystkich tych obszarach wykazuje bardzo dużą skuteczność – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, Ekspert marki mesoBoost®. – Retinol jest tak efektywny i wszechstronny, ponieważ stymuluje produkcję kolagenu w naszej skórze i wpływa na cykl jej odnowy komórkowej. W efekcie, wychodzi naprzeciw potrzebom cery i działa dokładnie tam, gdzie akurat wymaga ona szczególnej opieki. Na mocy tego składnika aktywnego oparta jest linia Extra Lift Complex Retinol mesoBoost® – dodaje.

Jak działa retinol? Kosmetolodzy wskazują, że jego niezwykła moc ma ścisły związek z wpływem na fibroblasty. Fibroblasty to komórki tkanki łącznej, które znajdują się w naszej skórze. Retinol stymuluje je do intensywniejszej produkcji kolagenu i elastyny (czyli kluczowych białek, które decydują o jędrności, prawidłowym kolorycie i młodym wyglądzie skóry). Ale według ekspertów – to jeszcze nie koniec listy „mocy” aktywnej formy witaminy A. Kolejna z nich to wpływ na aktywność melanoproteinaz, które wpływają na degradację kolagenu w naszej skórze. Retinol skutecznie hamuje ich działanie, wpływając na widoczne odmłodzenie cery.

Ochrona przeciwsłoneczna w kuracji retinolem

Eksperci podkreślają, że podczas stosowania retinolu w domowym rytuale – zasadą numer jeden jest stosowanie filtrów przeciwsłonecznych. Dlaczego? Ponieważ promienie UV niszczą retinol. W efekcie, kuracja retinolem przestaje mieć sens. Wniosek – przyjacielem skutecznej kuracji retinolowej bez względu na temperaturę i porę roku, jest dobry produkt z SPF. Na co zwrócić uwagę przy wyborze kremu?

– Podczas stosowania kuracji produktami z retinolem, włączenie do rutyny produktu fotoprotekcyjnego to prawdziwe must-have. Warto pamiętać, że (z retinolem lub bez) ochrona przeciwsłoneczna nie może kończyć się w szczycie lata! To jedna z kluczowych beauty-zasad – mówi Agnieszka Kowalska. – Szukajmy kremów z SPF 50. Ważne, by chroniły nas nie tylko przed promieniowaniem UVB – czyli tym, które powoduje tzw. opaleniznę, ale także UVA, które „odpowiedzialne jest” np. za fotostarzenie. Ochrona przeciwsłoneczna musi mieć charakter kompleksowy. Po drugie, kosmetyki ochronne musimy stosować systematycznie. Praktyka pokazuje, że im większy komfort niesie ze sobą używanie danego produktu, tym łatwiej jest nam zadbać o jego regularną aplikację. A więc – wybierajmy kosmetyki o kremowej konsystencji, które dobrze sprawdzają się jako baza pod makijaż. Warto sięgać także po produkty wodoodporne – dodaje.

mesoBoost® EXTRA LIFT COMPLEX RETINOL

serum do twarzy z 0,5 % retinolem

Serum do twarzy mesoBoost® EXTRA LIFT Complex Retinol 0,5% zostało opracowane z myślą o skórze dojrzałej, wymagającej liftingu i odmłodzenia.

Kluczowy składnik preparatu stanowi retinol w stężeniu 0,5%. Wykazuje on działanie stymulujące skórę do odnowy, co korzystnie wpływa na jej strukturę oraz jędrność. Z kolei ekstrakt z żeń-szenia wykazuje działanie adaptogenne (wzmacniające odporność) oraz anti-aging - regeneruje i odmładza. Ekstrakt z ostropestu działa kojąco i łagodzi podrażnienia.

RETINOL - najbardziej aktywna forma witaminy A. Poprzez stymulację fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, działa mocno przeciwstarzeniowo, zapewnia skórze gładkość oraz niweluje zmarszczki.

EKSTRAKT Z ŻEŃ-SZENIA - wykazuje działanie adaptogenne (wzmacniające odporność) oraz anti-aging - regeneruje i odmładza.

EKSTRAKT Z OSTROPESTU - działa kojąco i łagodzi podrażnienia, posiada działanie przeciw rodnikowe i ochrania skórę przed promieniowaniem UV.

mesoBoost® ULTIMATE PROTECTION

Krem do twarzy z SPF 50

Stabilne filtry najnowszej generacji

Potwierdzona wysoka ochrona UVA/UVB SPF 50

Satynowa konsystencja idealna pod makijaż

Formuła water resistant

Opakowanie typu airless – zwiększające bezpieczeństwo i higienę stosowania

Idealna pielęgnacja po zabiegach kosmetycznych np. kuracjach retinolowych, peelingach, mezoterapii.

i Autor: materiał prasowy mesoBoost