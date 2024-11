Rewolucyjny produkt na trądzik! Skuteczny i delikatny

i Autor: Materiały prasowe Makijaż

Trądzik to problem, który dotyka osoby w każdym wieku, niezależnie od płci czy typu skóry. Może on prowadzić do bolesnych wyprysków, zaczerwienienia i trwałych blizn, wpływając negatywnie na samoocenę i poczucie komfortu. Zo® skin health rozumie te problemy i prezentuje innowacyjne rozwiązanie - retinol + blemish complex, serum, które kompleksowo walczy z trądzikiem, przywracając skórze zdrowy i promienny wygląd.

Retinol + blemish complex Retinol + blemish complex to innowacyjny produkt z retinolem do stosowania miejscowego, który redukuje nadmiar sebum na powierzchni skóry, aby pomóc w usuwaniu już obecnych i rozwijających się wyprysków, jednocześnie poprawiając ogólną strukturę i wygląd skóry. PRODUKT, KTÓRY TRAFIA W PUNKT Retinol + Blemish Complex to rewolucyjny produkt ZO® Skin Helath do stosowania miejscowego, który minimalizuje każdy etap powstawania wyprysków oraz ich widoczne następstwa. Usuwa umiarkowane, a także poważne wypryski, pomaga zapobiegać powstawaniu ich w przyszłości oraz poprawia widoczność śladów po niedoskonałościach i blizn teksturalnych. WSKAZANIE: Skóra ze skłonnością do występowania wyprysków o natężeniu umiarkowanym i ciężkim. KORZYŚCI: Usuwa wypryski

Minimalizuje widoczność czerwonych i brązowych śladów po wypryskach (PIH)

Wspomaga produkcję kolagenu, poprawia wygląd blizn potrądzikowych i widocznie wygładza skórę

Serum ma kremową, szybko wchłaniającą się konsystencję KLUCZOWE SKŁADNIKI: Retinol (w stężeniu 0,25%) wzmocniony bakuchiolem: wspomaga zdrowe złuszczanie porów, zapobiegając przyszłym wypryskom i poprawia wygląd blizn teksturalnych. Retinol działa przeciwzapalnie i przyspiesza regenerację skóry.

Kapsułkowany kwas salicylowy (2%): odblokowuje pory, aby usunąć istniejące wypryski w systemie dostarczania, który zapewnia przedłużone działanie oczyszczające pory. Kwas salicylowy działa przeciwbakteryjnie i keratolitycznie.

ZO-RRS2®: Ekskluzywny kompleks roślinnych komórek macierzystych działa kojąco na skórę i łagodzi widoczne zaczerwienienia. ZO-RRS2® pomaga wzmocnić naturalną barierę ochronną skóry.

Azeloglicyna* (INCI: Potassium Azeloyl Diglycinate) i ekstrakt z owoców dzikiej róży: Nowa forma kwasu azelinowego i ekstraktu z dzikiej róży, o udowodnionym działaniu pomagającym zmniejszyć nadmiar sebum. Azeloglicyna działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.

Cetyl tranexamate mesylate: kwas traneksamowy nowej generacji - minimalizuje widoczność czerwonych i brązowych śladów po wypryskach, zapewniając równomierny koloryt skóry. Czym jest azeloglicyna? Azeloglicyna rozpuszcza się w wodzie, dzięki czemu jest łatwiejsza do wprowadzenia do formulacji niż kwas azelainowy, który nie jest rozpuszczalny i w wyższych stężeniach może się krystalizować. Nie działa też tak drażniąco i jest składnikiem lepiej tolerowanym przez skóry bardzo wrażliwe. Reguluje naturalny proces złuszczania, a także zmniejsza syntezę melaniny, dzięki czemu rozjaśnia przebarwienia. Dodatkowo wykazuje właściwości antybakteryjne i zapobiega powstawaniu wyprysków. Działa przeciwzapalnie, dzięki czemu łagodzi zaczerwienienia i stany zapalne na skórze, a także reguluje wydzielanie sebum. Dzięki glicynie działa dodatkowo nawilżająco. Często stosowana w produktach do skóry trądzikowej, tłustej, naczyniowej i wrażliwej. Sposób użycia: aplikuj na suchą i oczyszczoną skórę. Retinol + Blemish Complex to produkt, który łączy w sobie skuteczność retinolu i kwasu salicylowego z kojącymi i łagodzącymi właściwościami innych składników. W rezultacie produkt ten kompleksowo walczy z trądzikiem, przywracając skórze zdrowy i promienny wygląd. i Autor: materiał prasowy ZO® Skin Helath