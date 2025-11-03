Równowaga i energia dla skóry tłustej

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-11-03 21:32

NOWA emulsja The Balancing Treatment Lotion, opracowana specjalnie z myślą o skórze tłustej, dodaje energii, przywraca równowagę, jednocześnie redukuje błyszczenie się skóry, zapewniając jej zdrowy i świeży wygląd. Czerpiąc inspirację z kultowego produktu marki La Mer, czyli Treatment Lotion, ta lekka, ale jednocześnie skuteczna wodna emulsja widocznie ogranicza wydzielanie sebum, aby zachować optymalną równowagę powierzchni skóry.

Jesienne trendy w makijażu. Te kolory na ustach i powiekach będą świetnym dopełnieniem ciepłej garderoby

i

Autor: Freepik.com

OGRANICZANIE WYDZIELANIA SEBUM DZIĘKI MOCY MORSKIEJ WODY

Z czasem efektem nadmiaru sebum i podrażnień skóry mogą być zdecydowanie bardziej widoczne pory, przez co traci ona swój młody wygląd. Opracowana w odpowiedzi na wyjątkowe potrzeby skóry związane z przetłuszczającą się cerą i powiększonymi porami, emulsja The Balancing Treatment Lotion delikatnie oczyszcza i ogranicza widoczność porów.

Składniki i technologia

Świeży, płynny hydrożel

Unikalna, hybrydowa żelowo-płynna konsystencja sprawia, że ta elastyczna formuła w kontakcie ze skórą zmienia się w płyn, który szybko się wchłania, gwarantując wyjątkowe nawilżenie. Dzięki temu, że emulsja jest łatwo absorbowana przez skórę, nieustannie zapewnia jej odświeżającą równowagę, zapewniając skuteczne oczyszczenie i zachowując jej młody wygląd.

Przywracające morską równowagę bioalgi

Unikalna, hybrydowa żelowo-płynna konsystencja sprawia, że ta elastyczna formuła w kontakcie ze skórą zmienia się w płyn, który szybko się wchłania, gwarantując wyjątkowe nawilżenie. Dzięki temu, że emulsja jest łatwo absorbowana przez skórę, nieustannie zapewnia jej odświeżającą równowagę, zapewniając skuteczne oczyszczenie i zachowując jej młody wygląd.

Miracle Broth

Zapewnia skórze energię i wyjątkową moc odnowy, aby pobudzać jej potencjał regeneracji, czego efektem jest jej młody wygląd.

Koncentrat z herbaty limonkowej

Zapewnia ochronę antyoksydacyjną, aby zapobiegać powstawaniu w przyszłości oznak starzenia się skóry.

Dlaczego warto?

  • łagodzi zaczerwienienia i widoczne podrażnienia skóry, pozostawiając cerę widocznie odświeżoną.
  • zapewnia natychmiastowe nawilżenie
  • wyrównuje koloryt i strukturę skóry, zapewniając jej gładszy wygląd
  • zmniejsza widoczność porów i redukuje nadmierne wydzielanie sebum
  • zapewnia ochronę antyoksydacyjną, aby chronić skórę przed szkodliwymi czynnikami wpływającymi na powstawanie widocznych oznak starzenia
  • odnawia siłę naturalnej bariery ochronnej skóry, aby zapobiegać utracie nawilżenia.
La Mer

i

Autor: La Mer/ Materiały prasowe
La Mer

i

Autor: La Mer/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki