Równowaga i energia dla skóry tłustej

OGRANICZANIE WYDZIELANIA SEBUM DZIĘKI MOCY MORSKIEJ WODY
Z czasem efektem nadmiaru sebum i podrażnień skóry mogą być zdecydowanie bardziej widoczne pory, przez co traci ona swój młody wygląd. Opracowana w odpowiedzi na wyjątkowe potrzeby skóry związane z przetłuszczającą się cerą i powiększonymi porami, emulsja The Balancing Treatment Lotion delikatnie oczyszcza i ogranicza widoczność porów.
Składniki i technologia
Świeży, płynny hydrożel
Unikalna, hybrydowa żelowo-płynna konsystencja sprawia, że ta elastyczna formuła w kontakcie ze skórą zmienia się w płyn, który szybko się wchłania, gwarantując wyjątkowe nawilżenie. Dzięki temu, że emulsja jest łatwo absorbowana przez skórę, nieustannie zapewnia jej odświeżającą równowagę, zapewniając skuteczne oczyszczenie i zachowując jej młody wygląd.
Przywracające morską równowagę bioalgi
Miracle Broth
Zapewnia skórze energię i wyjątkową moc odnowy, aby pobudzać jej potencjał regeneracji, czego efektem jest jej młody wygląd.
Koncentrat z herbaty limonkowej
Zapewnia ochronę antyoksydacyjną, aby zapobiegać powstawaniu w przyszłości oznak starzenia się skóry.
Dlaczego warto?
- łagodzi zaczerwienienia i widoczne podrażnienia skóry, pozostawiając cerę widocznie odświeżoną.
- zapewnia natychmiastowe nawilżenie
- wyrównuje koloryt i strukturę skóry, zapewniając jej gładszy wygląd
- zmniejsza widoczność porów i redukuje nadmierne wydzielanie sebum
- zapewnia ochronę antyoksydacyjną, aby chronić skórę przed szkodliwymi czynnikami wpływającymi na powstawanie widocznych oznak starzenia
- odnawia siłę naturalnej bariery ochronnej skóry, aby zapobiegać utracie nawilżenia.