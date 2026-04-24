Sekret zdrowych włosów: Trycholog radzi, jak dbać o nie przez cały rok

Gorąca stylizacja – wróg numer jeden?

W pogoni za idealną fryzurą często sięgamy po prostownice, lokówki czy suszarki. Okazuje się jednak, że nadmierne używanie wysokiej temperatury to jeden z największych błędów pielęgnacyjnych. Jak podkreśla Magda Szymczak-Kępka: „Największym błędem pielęgnacyjnym jest nadmierne i częste stosowanie za wysokiej temperatury przy stylizacji na gorąco np. przy użyciu prostownicy, ponieważ badania pokazują, że ciepło zmienia strukturę białek włosa i prowadzi do ich trwałego osłabienia. Dlatego warto ustawiać temperaturę do 170 stopni, do tego zawsze stosować termoochronę.”

Warto pamiętać, że rozjaśnianie włosów również znacząco wpływa na ich strukturę. W takim przypadku, jak radzi ekspertka, „zawsze takie włosy powinny mieć kondycjonującą, jak i regenerującą pielęgnację. Nie tylko od mycia do mycia, ale także dokładaną każdego dnia, poprzez produkty bez spłukiwania.” Dodatkowo, w codziennej rutynie często zapominamy o podstawach: „Co więcej, w codziennej pielęgnacji zapominamy o właściwej technice czesania i mycia włosów, przez co trakcyjnie je bardziej ciągniemy, ale też nie domywamy skóry głowy, co może mieć konsekwencje skórno-włosowe.” Pamiętajmy więc o delikatnym rozczesywaniu i dokładnym myciu skóry głowy, aby uniknąć problemów.

Odżywka czy maska? Kiedy i jak stosować?

Wiele osób zastanawia się nad różnicą między odżywką a maską do włosów i jak prawidłowo je aplikować. Magda Szymczak-Kępka rozwiewa wątpliwości: „Odżywka działa powierzchniowo i powinna być stosowana po każdym myciu jako tzw. kondycjonowanie, natomiast maska ma głębsze działanie regenerujące i może być używana rzadziej, np. 1–2 razy w tygodniu.”

Kluczowe jest również miejsce aplikacji tych produktów. Aby uniknąć obciążenia włosów i skóry głowy, trycholog radzi: „Aby uniknąć obciążenia, należy nakładać oba produkty głównie na długości i końce, ponieważ nadmiar substancji na skórze głowy może zaburzać równowagę i pogarszać kondycję włosów.”

Pielęgnacja sezonowa – czy to konieczne?

Czy pielęgnacja włosów powinna zmieniać się wraz z porami roku? Magda Szymczak-Kępka wyjaśnia, że tak, choć nie ma sztywnych reguł: „Wiosną i latem kluczowa jest ochrona przed promieniowaniem UV, wysoką temperaturą i czynnikami środowiskowymi, które podobnie jak stylizacja cieplna mogą prowadzić do uszkodzeń struktury włosa i jego przesuszenia.”

Podkreśla również, że elastyczność w pielęgnacji jest najważniejsza: „Nie istnieją sztywne, całkowicie odmienne zasady sezonowe, ale badania wskazują, że pielęgnacja powinna być dostosowana do aktualnych warunków (np. więcej ochrony i nawilżenia latem, a zimą ochrona przed przesuszeniem), zamiast opierać się na uniwersalnym schemacie przez cały rok.” Oznacza to, że powinniśmy obserwować nasze włosy i reagować na ich potrzeby, dostosowując pielęgnację do panujących warunków atmosferycznych i naszego stylu życia.

Podsumowując, świadoma pielęgnacja włosów to nie tylko wybór odpowiednich produktów, ale przede wszystkim zrozumienie potrzeb naszych włosów i unikanie błędów, które mogą je osłabiać. Wskazówki Magdy Szymczak-Kępki to cenna lekcja, która pomoże nam cieszyć się zdrowymi i pięknymi włosami przez cały rok.

i Autor: Elseve Collagen Lifter/ Materiały prasowe

