Sezon na modę. Nowy wymiar tekstury: tłoczenia w zwierzęce wzory

Na pierwszy plan wysuwają się tłoczenia inspirowane skórą węża - nowoczesne, lekkie wizualnie, a przy tym wyraźnie luksusowe. Równolegle powraca motyw krokodyla - bardziej strukturalny, szlachetny, idealny dla form o wyrazistej linii. MAKO w kolekcji Spring Breeze interpretuje ten trend na swój sposób - zamiast wyrazistych printów stawia na fakturę, zachowując minimalistyczne, ponadczasowe formy.

Dotychczas gładki model Gondola Bag zyskuje nowy wymiar dzięki precyzyjnym tłoczeniom inspirowanym skórą krokodyla i węża. Pojawia się zarówno w klasycznej czerni, jak i w charakterystycznym czekoladowym zamszu. Gra faktur nadaje tu formie lekkości i wyrafinowania.

Dla tych, którzy szukają funkcjonalności w nowoczesnym wydaniu, Tote Gondola łączy pojemność z dopracowaną estetyką. Idealnie wpisuje się w codzienny rytm miasta, a dostępna jest w czerni z tłoczeniem krokodyla lub węża.

Mini Gondola to esencja minimalizmu - kompaktowa, lekka i zaprojektowana z myślą o tym, co naprawdę potrzebne. Występuje zarówno w czarnej skórze, jak i w czekoladowym zamszu z efektem faktury krokodyla.

Kolekcję uzupełniają dodatki: kosmetyczka i mini portfele, dostępne w czarnej skórze oraz czekoladowym zamszu z charakterystycznym tłoczeniem krokodyla.

Odkryj kolekcję Spring Breeze i znajdź swoją interpretację tekstury.

i Autor: Borys Synak/ Materiały prasowe

