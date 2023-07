Skóra muśnięta słońcem i blaskiem. Ten efekt w makijażu pokochali wszyscy

Bronzery i rozświetlacze na lato 2023

Bronzer i rozświetlacz to zdecydowanie najważniejsze produkty do makijażu w letniej kosmetyczce. Idealnie podkreślają one opaleniznę, wyrównują kolory skóry oraz dodają jej promiennego i zdrowego blasku. To także niezwykle uniwersalne kosmetyki, które można stosować na wiele różnych sposobów, od klasycznego konturowania poprzez ocieplanie i brązowienie skóry, aż do make-upu całego ciała i podkreślenie naturalnej opalenizny. Jednak wybór odpowiedniego bronzera i rozświetlacza nie zawsze jest prosty, na rynku dostępnych jest bardzo dużo tego typu produktów w różnych odcieniach, o różnych formułach i rożnych stopniach pigmentacji. Sprawdź nasze propozycje od Charlotte Tilbury.

CHARLOTTE TILBURY Beautiful Skin Sun-Kissed Glow – Bronzer

Kremowy bronzer wzbogacony kwasem hialuronowym i słoneczną prowitaminą D3 to sekretny sposób na skórę muśniętą słońcem i piękną, promienną oraz zdrowo opaloną cerę każdego dnia! Dostępny w wielu uniwersalnych odcieniach zapewniających idealny efekt glow na lato. Wygładzająca, odporna na pot i wilgoć formuła ma pudrowo-kremową konsystencję, która wtapia się w skórę i umożliwia łatwe budowanie efektu od delikatnego i naturalnego po bardziej wyrazisty i odważny.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

CHARLOTTE TILBURY - HOLLYWOOD CONTOUR LIGHT WAND - konturowanie na mokro

Hollywood Contour Wand to doskonała lekka formuła, która łatwo się blenduje i umożliwia budowanie efektu, zapewniając idealne wykonturowanie twarzy. Łatwy w użyciu aplikator z gąbką pozwala łatwo uzyskać efekt idealnie wyrzeźbionych kości policzkowych. Zawiera specjalne jednolite pigmenty o dobrej przyczepności, które podkreślają kontury i tworzą naturalną grę cieni i świateł. Lekka i sucha konsystencja nałożonej formuły ułatwia blendowanie.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

CHARLOTTE TILBURY - GLOWGASM BEAUTY LIGHT WAND - rozświetlacz z aplikatorem

Cudownie rozświetlający róż Glowgasm Beauty Light Wand w kolorze Pinkgasm otula policzki różowym akcentem, tworząc świetlisty efekt soft-focus, który rozpromienia twarz pięknym światłem i radością! Łatwy w użyciu magiczny aplikator z gąbką równomiernie nakłada produkt na kości policzkowe, zapewniając gładkie blendowanie.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury