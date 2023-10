Skuteczna walka z niedoskonałościami

Jak dobrać idealną kurtkę do swojego typu figury? Dzięki temu trikowi będziesz wyglądać szczupło i zgrabnie nawet zimą

Przedstawiamy nową gamę Anti-Imperfection prosto z francuskiej apteki. Organiczny ekstrakt z kurkumy to kluczowy składnik naturalnej pielęgnacji przeciw niedoskonałościom. To nadzwyczaj łagodny i skuteczny sprzymierzeniec w walce z niedoskonałościami, który znajduje się w nowych, naturalnych produktach, tworzących prostą rutynę dla zdrowej i czystej skóry.

Zobacz także: Wszystko, czego potrzebuje Twoja skóra: wygładzenie, tonizowanie i nieinwazyjny lifting

Sprzymierzeńcy w walce z niedoskonałościami, zaskórnikami i nadmierną produkcją sebum - w każdym wieku.

- Oprócz wysoce innowacyjnych formuł, wiedza techniczna i know-how Embryolisse są również widoczne w ekologicznych opakowaniach, które zawierają aż do 60% materiałów pochodzących z recyklingu. Co więcej, tubki i wieczka marki zostały zaprojektowane tak, aby były znacznie lżejsze, co pozwoliło zmniejszyć ilość użytego plastiku. Biorąc pod uwagę fakt, że te trzy produkty nie są pakowane w kartonowe pudełko, oszczędza się ponad pół tony kartonu, oszczędzając zasoby naturalne i optymalizując transport. Nasza wizja świadomego piękna na dziś i jutro: zapewnić konsumentom naturalną, bardziej przyjazną dla środowiska pielęgnację skóry - Véronique Broutin, Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji.

Krok 1: Wielofunkcyjna receptura - Sekretna Pasta 3w1

do stosowania jako punktową kurację SOS na niedoskonałości, maskę matująco-oczyszczająca i pastę myjącą do codziennego oczyszczania skóry;

zawiera organiczny ekstrakt z kurkumy, wyciąg z ciecierzycy oraz żółtą glinkę - które przywracają skórze zdrowy wygląd, gładką strukturę i naturalny blask;

działa oczyszczająco, wygładzająco i matująco;

formuła stworzona w 98% ze składników pochodzenia naturalnego;

Krok 2: Skoncentrowane działanie - Serum Przeciw Niedoskonałościom

skoncentrowany dermokosmetyk redukuje aż 6 rodzajów niedoskonałości (trądzik – zaczerwienienia – wypryski – zaskórniki – przebarwienia – nadmiar sebum);

krótki skład bez wysuszających składników i kwasu salicylowego, odpowiedni nawet dla skóry wrażliwej;

łączy organiczny ekstrakt z kurkumy z pochodną aminokwasu - polilizyną;

Nadaje się do stosowania zarówno na całą twarz, jak i miejscowo na niedoskonałości na dekolcie, plecach i ramionach;

bezalkoholowa formuła zawiera aż 99% składników pochodzenia naturalnego;

Krok 3: Nawilżanie - Krem Nawilżająco-Matujący

zapewnia skórze optymalne nawilżenie, jednocześnie nadając matowe wykończenie;

natychmiastowy efekt zwężonych porów;

połączenie organicznej kurkumy, gliceryny roślinnej i drobnego pudru matującego;

francuska formuła zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego;

i Autor: Materiały prasowe Embryolisse