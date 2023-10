Spektakularny blask na skórze. Naturalne glow, które rozpromieni Twoją cerę

Świetlista i promienna cera to jeden z największych trendów w makijażu. Króluje on już od wielu sezonów. Ten rodzaj makijażu sprawdzi się u kobiet dojrzałych, skóra pełna blasku wygląda młodziej i zdrowiej. Podstawą pięknej i świetlistej skóry jest pielęgnacja. Marka PIXI w tym sezonie zabiera nas w wyjątkową podróż po świecie glow. W ramach miesiąca GLOWtober marka PIXI stworzyła aż różne zestawy kosmetyków do pielęgnacji, które dodadzą skórze blasku tej jesieni.

Zobacz także: Modny makijaż na zimę. Arktyczne formuły i lodowe wykończenia. Te kosmetyki zdominują trendy

Te produkty dodadzą blasku Twojej skórze

Glow Tonic:

Słynny blask sygnowany przez markę PIXI! Kultowy, uwielbiany przez kobiety tonik przyspiesza odnowę komórkową, przynosi ulgę, koi, przywraca równowagę i nadaje blask. Pozostawia skórę promienną i odżywioną.

Składniki:

Kwas glikolowy (5%) złuszcza naskórek

Żeń-szeń poprawia krążenie i dodaje energii

Aloes koi oraz nawilża

Fruktoza i sacharoza rozświetlają skórę

Sposób użycia: Stosować rano i wieczorem lub zależnie od potrzeb. Nasączyć tonikiem płatek kosmetyczny i przetrzeć twarz, szyję i dekolt, omijając kontur oka. Tonik nie wymaga spłukiwania.

i Autor: Materiały prasowe PIXI

GLOW Glycolic Sheet Mask:

Zawarty w składzie kwas glikolowy posiada doskonałe właściwości rozjaśniające. Dzięki ekstraktom ziołowym maska pomaga poprawić stan skóry i utrzymać jej zdrowszy wygląd.

Składniki:

Ekstrakty ziołowe rozjaśniają i nadają zdrowy wygląd

Kwas glikolowy rozświetla i wygładza

Sposób użycia:

Po oczyszczeniu skóry nanieś płat na twarz i wygładź, aby dobrze przylegał. Pozostaw na 10-15 minut, następnie zdejmij płat, nadmiar serum wklep w twarz, szyję i dekolt. Dla zapewnienia lepszego efektu przechowuj maskę w lodówce

i Autor: Materiały prasowe PIXI

Glow Tint Cushion:

Glow Tint Cushion to rozjaśniający korektor kolorowy do twarzy, który zapewnia półmatowe wykończenie podobne do skóry. Można go nakładać kilkoma warstwami. Czysta formuła odbija światło i ożywia cerę, zapewniając niezwykle naturalny efekt.

Składniki:

Ceramidy i kwas hialuronowy zapewniają skórze nawilżenie i zatrzymują je

Niacynamid pomaga poprawić strukturę skóry

Sposób użycia:

Nałóż produkt na całą twarz, zwróć szczególną uwagę na miejsca, które mają być rozjaśnione i rozblenduj dołączoną gąbką. Może być noszony pod podkład lub samodzielnie.

i Autor: Materiały prasowe PIXI

Overnight Glow Serum:

Serum o gładkiej, nawilżającej konsystencji. Wzbogacone zostało delikatnymi składnikami o właściwościach złuszczających, które sprawiają, że skóra jest bardziej napięta i rozświetlona. Zawarty w składzie 10% kwas glikolowy zapewnia stopniowe wygładzenie skóry i zmniejszenie widoczności drobnych zmarszczek.

Składniki:

Kwas glikolowy (10%) wyrównuje powierzchnię skóry

Witamina A działa antyoksydacyjnie

Ogórek łagodzi oraz koi

Sposób użycia:

Stosować wieczorem wedle potrzeb. Wmasować 2 lub 3 krople w oczyszczoną skórę po użyciu toniku, a przed nałożeniem kremu nawilżającego.

i Autor: Materiały prasowe PIXI

Glow Mud Mask:

Ultra skuteczna maska glinkowa wzbogacona minerałami i ekstraktami roślinnymi, które głęboko oczyszczają i przywracają równowagę, nie przesuszając skóry. Maska pochłania sebum, usuwa zanieczyszczenia i zwalcza wypryski, jednocześnie energetyzując cerę. Błyskawicznie rewitalizuje, pozostawiając promienną, zrównoważoną cerę.

Składniki:

Glinka Kaolin głęboko oczyszcza

Sól morska to bogaty w minerały detoksykant

Żeń-szeń rozjaśnia i rozświetla

Sposób użycia:

Stosuj wieczorem. Wmasuj produkt w całą twarz, omijając okolice oczu. Pozostaw do wyschnięcia na 15 minut i zmyj zwilżonym ręcznikiem do twarzy, wykonując delikatnie okrężne ruchy

i Autor: Materiały prasowe PIXI