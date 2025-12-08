Spersonalizowana pielęgnacja w domowym SPA. Czego potrzebuje skóra trądzikowa?

Skóra trądzikowa wymaga spersonalizowanej, systematycznej pielęgnacji, która wspiera leczenie. Zdaniem ekspertów, kluczem do wyeliminowania dokuczliwych objawów zapalnych, takich jak bolesne grudki lub krostki, jest włączenie do codziennej rutyny przeciwzapalnych składników aktywnych. Kosmetolodzy wskazują na kwasy: szikimowy i pirogronowy, a także bezcenną moc cynku PCA. Co jeszcze warto wiedzieć o pielęgnacji skóry trądzikowej?

Trądzik pospolity to schorzenie dermatologiczne o podłożu zapalnym, które może dotykać aż 80 procent osób w wieku dojrzewania. Do charakterystycznych, dokuczliwych i często bolesnych objawów trądziku dermatolodzy zaliczają zmiany zapalne o zróżnicowanym charakterze m.in. grudki, krosty, guzki czy torbiele, najczęściej występujące na twarzy oraz na dekolcie oraz plecach. Przyczyną zmian trądzikowych zwykle bywa nadmierna aktywność gruczołów łojowych, pojawiająca się często w wyniku zmian hormonalnych. To jednak nie koniec listy czynników, które mogą zaburzać prawidłową pracę gruczołów łojowych. Wśród takich bodźców znajduje się także stres, niewłaściwa dieta i ekspozycja na promienie słoneczne (szczególnie ta nadmierna – dlatego zaostrzenie objawów trądziku notujemy często jesienią, po lecie).

Wsparcie leczenia: spersonalizowana pielęgnacja

Rynek beauty pokazuje, że z trądzikiem pospolitym wiąże się wiele mitów. Pierwszy z nich dotyczy przeświadczenia, że może on występować jedynie u nastolatków. Nic bardziej mylnego. Osoby dorosłe również mogą cierpieć (i niestety, często cierpią) na trądzik – w tym przypadku jest to tzw. trądzik późny. Drugi – bardzo szkodliwy mit – to ten, w myśl którego „trądzik przechodzi z wiekiem i nie trzeba go leczyć”. Błąd! Nieleczone zmiany trądzikowe powodują dyskomfort psychiczny oraz fizyczny i mogą stać się przyczyną powstawania blizn. Zdaniem dermatologów trądzik zawsze wymaga leczenia. A temu z kolei – powinna towarzyszyć delikatna, ale bardzo skuteczna pielęgnacja.

Działanie przeciwzapalne

Filarem pielęgnacji przeciwtrądzikowej jest skuteczne działanie przeciwzapalne. Zdaniem kosmetologów warto sięgać po składniki aktywne o takim działaniu – w tym po kwasy i wyciągi z ziół. – W przypadku pielęgnacji skóry z objawami trądziku doskonale sprawdzają się kosmetyki oparte na mocy kwasów: szikimowego i pirogronowego – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – To duet składników sprzyjający oczyszczeniu porów, uregulowaniu gruczołów łojowych oraz delikatnemu złuszczeniu, które w przypadku skóry trądzikowej są na wagę złota. Kwas szikimowy skutecznie odblokowuje zaczopowane ujścia gruczołów łojowych i pomaga zminimalizować liczbę grudek zapalnych w skórze. Z kolei pirogronowy – działa przeciwbakteryjnie poprzez obniżenie PH skóry i przeciwdziała zaskórnikom. Takie połączenie kwasów znajdziemy w Żelu do mycia i demakijażu Acne Skin SOLVERX® – dodaje.

Praktyka pokazuje, że skóra trądzikowa zdecydowanie wymaga systematycznej i kompleksowej pielęgnacji. Po pierwsze, kompleksowa rutyna. Co to oznacza? Na codzienny rytuał powinny składać się nie tylko odpowiedni kosmetyk oczyszczający i krem do twarzy, ale także tonik, który zapewni skórze utrzymanie odpowiedniego poziomu pH (tu również doskonałą bazą składników aktywnych jest duet: kwas pirogronowy i szikimowy). Zdaniem kosmetologów skórze trądzikowej sprzyjają także wyciągi z roślin, np. olej z pestek malin o działaniu przeciwzapalnym lub olej jojoba, który działa przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo. Zasada numer dwa: systematyczne działanie – nawet po ustąpieniu objawów. Eksperci podkreślają, że często zniwelowanie symptomów zapalnych powoduje u nas… odstąpienie od dobrej rutyny kosmetycznej. To błąd, za który płacimy ponownym pogorszeniem kondycji skóry. A zatem – pozytywne rezultaty powinny motywować nas do utrzymania dobrych nawyków.

Pielęgnacja „do zadań specjalnych”

Jedną z najważniejszych zasad skutecznej pielęgnacji cery trądzikowej jest uzupełnienie codziennych rytuałów o produkty działające punktowo — czyli takie, które precyzyjnie reagują na pojedyncze (często jednak bardzo dokuczliwe) zmiany skórne. W sytuacji nagłego stanu zapalnego świetnie sprawdzają się preparaty z cynkiem PCA, który ogranicza wydzielanie sebum i wyraźnie łagodzi podrażnienia. Warto łączyć działanie cynku PCA z kompleksem kwasu pirogronowego oraz szikimowego. – Taki żel „do zadań specjalnych”, jak Żel punktowy z linii Acne Skin SOLVERX®, to dobre rozwiązanie nie tylko dla osób cierpiących na trądzik, ale także dla wszystkich tych, którzy chcą szybko i skutecznie zadziałać w przypadku pojawienia się na skórze niechcianej krostki – mówi Agnieszka Kowalska.

 ŻEL DO MYCIA I DEMAKIJAŻU twarzy i oczu

SOLVERX® ACNE SKIN

  •  Tonik przeznaczony do cer trądzikowych, tłustych, ze skłonnością do powstawania niedoskonałości.
  •  Jego formuła oparta o naturalne składniki, została zaprojektowana z myślą o skórze problematycznej.
  •  Unikalny kompleks kwasów: pirogronowego i szikimowego zapewnia działanie przeciwzapalne i regulujące wydzielanie sebum.
  •  Zastosowany w recepturze ekstrakt z rumianku łagodzi podrażnienia skórne.
  •  Tonik Acne Skin doskonale przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji przeciwtrądzikowej.

ŻEL PUNKTOWY na zmiany miejscowe

SOLVERX® ACNE SKIN

  • Żel punktowy do stosowania na miejscowe zmiany występujące przy trądziku pospolitym.
  •  Zawarty w składzie cynk PCA zmniejsza wydzielanie łoju, działa ściągająco i łagodzi stany zapalne.
  • Z kolei kompleks kwasów: pirogronowego i szikimowego oczyszcza pory, reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych oraz działa delikatnie złuszczająco.

Serię uzupełniają:

  • Tonik do twarzy SOLVERX® ACNE SKIN
  • Krem do twarzy do cery trądzikowej SOLVERX® ACNE SKIN
