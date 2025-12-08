Spersonalizowana pielęgnacja w domowym SPA. Czego potrzebuje skóra trądzikowa?

Trądzik pospolity to schorzenie dermatologiczne o podłożu zapalnym, które może dotykać aż 80 procent osób w wieku dojrzewania. Do charakterystycznych, dokuczliwych i często bolesnych objawów trądziku dermatolodzy zaliczają zmiany zapalne o zróżnicowanym charakterze m.in. grudki, krosty, guzki czy torbiele, najczęściej występujące na twarzy oraz na dekolcie oraz plecach. Przyczyną zmian trądzikowych zwykle bywa nadmierna aktywność gruczołów łojowych, pojawiająca się często w wyniku zmian hormonalnych. To jednak nie koniec listy czynników, które mogą zaburzać prawidłową pracę gruczołów łojowych. Wśród takich bodźców znajduje się także stres, niewłaściwa dieta i ekspozycja na promienie słoneczne (szczególnie ta nadmierna – dlatego zaostrzenie objawów trądziku notujemy często jesienią, po lecie).

Wsparcie leczenia: spersonalizowana pielęgnacja

Rynek beauty pokazuje, że z trądzikiem pospolitym wiąże się wiele mitów. Pierwszy z nich dotyczy przeświadczenia, że może on występować jedynie u nastolatków. Nic bardziej mylnego. Osoby dorosłe również mogą cierpieć (i niestety, często cierpią) na trądzik – w tym przypadku jest to tzw. trądzik późny. Drugi – bardzo szkodliwy mit – to ten, w myśl którego „trądzik przechodzi z wiekiem i nie trzeba go leczyć”. Błąd! Nieleczone zmiany trądzikowe powodują dyskomfort psychiczny oraz fizyczny i mogą stać się przyczyną powstawania blizn. Zdaniem dermatologów trądzik zawsze wymaga leczenia. A temu z kolei – powinna towarzyszyć delikatna, ale bardzo skuteczna pielęgnacja.

Działanie przeciwzapalne

Filarem pielęgnacji przeciwtrądzikowej jest skuteczne działanie przeciwzapalne. Zdaniem kosmetologów warto sięgać po składniki aktywne o takim działaniu – w tym po kwasy i wyciągi z ziół. – W przypadku pielęgnacji skóry z objawami trądziku doskonale sprawdzają się kosmetyki oparte na mocy kwasów: szikimowego i pirogronowego – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – To duet składników sprzyjający oczyszczeniu porów, uregulowaniu gruczołów łojowych oraz delikatnemu złuszczeniu, które w przypadku skóry trądzikowej są na wagę złota. Kwas szikimowy skutecznie odblokowuje zaczopowane ujścia gruczołów łojowych i pomaga zminimalizować liczbę grudek zapalnych w skórze. Z kolei pirogronowy – działa przeciwbakteryjnie poprzez obniżenie PH skóry i przeciwdziała zaskórnikom. Takie połączenie kwasów znajdziemy w Żelu do mycia i demakijażu Acne Skin SOLVERX® – dodaje.

Praktyka pokazuje, że skóra trądzikowa zdecydowanie wymaga systematycznej i kompleksowej pielęgnacji. Po pierwsze, kompleksowa rutyna. Co to oznacza? Na codzienny rytuał powinny składać się nie tylko odpowiedni kosmetyk oczyszczający i krem do twarzy, ale także tonik, który zapewni skórze utrzymanie odpowiedniego poziomu pH (tu również doskonałą bazą składników aktywnych jest duet: kwas pirogronowy i szikimowy). Zdaniem kosmetologów skórze trądzikowej sprzyjają także wyciągi z roślin, np. olej z pestek malin o działaniu przeciwzapalnym lub olej jojoba, który działa przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo. Zasada numer dwa: systematyczne działanie – nawet po ustąpieniu objawów. Eksperci podkreślają, że często zniwelowanie symptomów zapalnych powoduje u nas… odstąpienie od dobrej rutyny kosmetycznej. To błąd, za który płacimy ponownym pogorszeniem kondycji skóry. A zatem – pozytywne rezultaty powinny motywować nas do utrzymania dobrych nawyków.

Pielęgnacja „do zadań specjalnych”

Jedną z najważniejszych zasad skutecznej pielęgnacji cery trądzikowej jest uzupełnienie codziennych rytuałów o produkty działające punktowo — czyli takie, które precyzyjnie reagują na pojedyncze (często jednak bardzo dokuczliwe) zmiany skórne. W sytuacji nagłego stanu zapalnego świetnie sprawdzają się preparaty z cynkiem PCA, który ogranicza wydzielanie sebum i wyraźnie łagodzi podrażnienia. Warto łączyć działanie cynku PCA z kompleksem kwasu pirogronowego oraz szikimowego. – Taki żel „do zadań specjalnych”, jak Żel punktowy z linii Acne Skin SOLVERX®, to dobre rozwiązanie nie tylko dla osób cierpiących na trądzik, ale także dla wszystkich tych, którzy chcą szybko i skutecznie zadziałać w przypadku pojawienia się na skórze niechcianej krostki – mówi Agnieszka Kowalska.

ŻEL DO MYCIA I DEMAKIJAŻU twarzy i oczu

SOLVERX® ACNE SKIN

Tonik przeznaczony do cer trądzikowych, tłustych, ze skłonnością do powstawania niedoskonałości.

Jego formuła oparta o naturalne składniki, została zaprojektowana z myślą o skórze problematycznej.

Unikalny kompleks kwasów: pirogronowego i szikimowego zapewnia działanie przeciwzapalne i regulujące wydzielanie sebum.

Zastosowany w recepturze ekstrakt z rumianku łagodzi podrażnienia skórne.

Tonik Acne Skin doskonale przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji przeciwtrądzikowej.

ŻEL PUNKTOWY na zmiany miejscowe

SOLVERX® ACNE SKIN

Żel punktowy do stosowania na miejscowe zmiany występujące przy trądziku pospolitym.

Zawarty w składzie cynk PCA zmniejsza wydzielanie łoju, działa ściągająco i łagodzi stany zapalne.

Z kolei kompleks kwasów: pirogronowego i szikimowego oczyszcza pory, reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych oraz działa delikatnie złuszczająco.

Serię uzupełniają:

Tonik do twarzy SOLVERX® ACNE SKIN

Krem do twarzy do cery trądzikowej SOLVERX® ACNE SKIN